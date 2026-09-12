Le spectre d'un début catastrophique hante le Paris Saint-Germain : Hakimi et ses coéquipiers vont-ils se réveiller ?

Tous les regards se tournent vers le stade Francis-Le Blé, qui accueillera le duel entre Brest et le Paris Saint-Germain, une confrontation aux multiples calculs contradictoires, entre une équipe qui cherche à poursuivre son début prometteur et une autre qui tente de retrouver rapidement son équilibre avant que le cercle de l'inquiétude ne s'élargisse autour d'elle.

Et même si le Paris Saint-Germain aborde cette rencontre comme le favori sur le papier, les chiffres des dernières confrontations révèlent un paradoxe frappant : l'équipe parisienne traverse en effet l'une de ses plus longues périodes négatives en Ligue 1, tandis que Brest tente de profiter de son terrain et de briser une longue série historique de résultats négatifs face au champion en titre.

La rencontre se déroule dans le cadre de la quatrième journée de Ligue 1 de la saison 2026-2027, à un moment où le duel apparaît plus complexe qu'un simple affrontement entre deux équipes aux moyens et aux ambitions différents.

Brest : une bête noire historique face au Paris Saint-Germain

Le Paris Saint-Germain possède un avantage clair dans les dernières confrontations face à Brest, puisque le réseau de statistiques « Opta » a indiqué que Brest a perdu 12 de ses 13 confrontations face à l'équipe parisienne en Ligue 1, depuis sa montée en première division à l'été 2019.

Cette série place Brest devant un chiffre historiquement négatif, l'équipe pouvant égaler le record du plus grand nombre de défaites subies par une équipe face à un même adversaire en Ligue 1 durant cette période.

Et l'avantage du Paris Saint-Germain ne s'arrête pas aux confrontations de championnat, puisque l'équipe parisienne n'a subi aucune défaite face à Brest lors de leurs 34 dernières rencontres toutes compétitions confondues, s'imposant à 26 reprises pour 8 matchs nuls.

Cette série est la plus longue de l'histoire des clubs actuels de la Ligue 1 en nombre de matchs consécutifs sans défaite face à une autre équipe toutes compétitions confondues, ce qui reflète l'ampleur de la supériorité historique imposée par le Paris Saint-Germain à son adversaire.

Brest en quête d'un début historique

Malgré la difficulté de la tâche, Brest a l'occasion de réaliser une performance particulière en ce début de saison. L'équipe peut en effet entamer son parcours en Ligue 1 par une série de quatre matchs consécutifs sans défaite, après avoir jusqu'ici remporté une victoire et concédé deux matchs nuls durant la saison 2026-2027.

Et si Brest parvient à éviter la défaite face au Paris Saint-Germain, ce sera la troisième fois de son histoire qu'il réussira à disputer ses quatre premiers matchs d'une saison de Ligue 1 sans défaite.

L'équipe avait déjà réalisé cet exploit lors des saisons 1990-1991 et 2011-2012, ce qui confère une importance supplémentaire à la rencontre pour les locaux, qui espèrent écrire un nouveau chapitre de l'histoire du club.

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Le PSG face à un chiffre négatif rare

À l'inverse, le Paris Saint-Germain aborde ce match dans une situation inhabituelle pour une équipe habituée à imposer sa domination en Ligue 1. L'équipe parisienne pourrait entamer la saison actuelle sans remporter la moindre victoire lors de ses quatre premiers matchs, ce qui ne lui était pas arrivé depuis la saison 2007-2008.

Durant cette saison-là, le Paris Saint-Germain avait débuté son parcours en Ligue 1 par trois matchs nuls et une défaite, un scénario que l'équipe risque de voir se répéter après de longues années.

Ce qui accentue la pression, c'est que le Paris Saint-Germain n'a pas réussi à s'imposer lors de ses quatre derniers matchs de Ligue 1, en tenant compte de son dernier match de la saison passée, se contentant de deux matchs nuls et concédant deux défaites.

Il s'agit de la plus longue série de l'équipe sans la moindre victoire en première division française depuis la période comprise entre mai et août 2011, lorsque l'équipe avait connu une série de 7 matchs consécutifs sans victoire.

Brest en quête de retrouver la force de son stade

La tâche de Brest n'apparaît pas facile non plus, d'autant que l'équipe souffre d'un recul de ses résultats à domicile ces derniers temps. Brest n'a pas réussi à s'imposer lors de ses 5 derniers matchs disputés à domicile en Ligue 1, avec trois matchs nuls et deux défaites.

Cette série survient après une période durant laquelle son stade était plus difficile pour les adversaires, l'équipe ayant réussi à remporter 6 de ses 7 précédents matchs à domicile, ne concédant qu'une seule défaite.

Dès lors, Brest espère retrouver sa force devant son public lors de la rencontre la plus difficile, d'autant qu'une victoire sur le Paris Saint-Germain constituerait un message fort quant à la capacité de l'équipe à dépasser son début poussif à domicile.

Dembélé : le mot de passe des confrontations face à Brest

La rencontre revêt une importance particulière pour la star française Ousmane Dembélé, qui possède un bilan de buteur remarquable face à Brest sous le maillot du Paris Saint-Germain.

Brest est l'équipe contre laquelle Dembélé a marqué le plus de buts sous le maillot du Paris Saint-Germain toutes compétitions confondues, le joueur ayant réussi à faire trembler ses filets à 7 reprises.

Les sept buts de Dembélé face à Brest ont tous été inscrits depuis la saison 2024-2025, faisant de l'équipe l'une des principales victimes de la star française ces dernières années.

À l'échelle des cinq grands championnats européens, seuls Harry Kane, qui a marqué 11 buts face à Stuttgart, et Esteban Lepaul, qui a inscrit 8 buts face à Strasbourg, ont fait mieux que Dembélé en nombre de buts marqués face à une même équipe durant cette même période.

Mais le paradoxe, c'est que Dembélé, Ballon d'Or, n'a pas réussi à marquer lors de ses 3 derniers matchs disputés face à Brest, ce qui ouvre la porte à une nouvelle interrogation : la star française retrouvera-t-elle son flair de buteur face à son adversaire favori, ou Brest réussira-t-il à le stopper pour un quatrième match consécutif ?