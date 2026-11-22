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L’entraîneur du Real Madrid, Jose Mourinho, a exprimé son « immense fierté » après l’élection officielle de la légende du tennis Rafael Nadal au conseil d’administration du club avec 99,5 % des voix. Saluant les qualités humaines du vainqueur de 22 titres du Grand Chelem au-delà de ses exploits sportifs, Mourinho a accueilli l’un des plus célèbres supporters du Real Madrid parmi les dirigeants du club.

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Mourinho accueille Nadal au conseil d’administration du Real Madrid

L’entraîneur du Real Madrid, Jose Mourinho, a rendu un hommage appuyé à Rafael Nadal après la ratification officielle de l’entrée de la légende du tennis au conseil d’administration du club. S’exprimant après le dernier match de Liga du Real Madrid, le technicien portugais a souligné que la présence du vainqueur de 22 titres du Grand Chelem parmi les dirigeants du club revêtait pour lui une profonde signification personnelle.

« Je voulais aussi dire qu’en tant qu’entraîneur du Real Madrid, c’est un grand honneur pour moi que l’un des membres de mon conseil d’administration soit non seulement le sportif Rafa Nadal, mais aussi l’homme Rafael Nadal, a déclaré Mourinho. C’est pour moi une immense source de fierté. »

Un vote massif de l’assemblée ratifie sa nomination

La nomination de Nadal a été confirmée lors de l’Assemblée générale extraordinaire du Real Madrid, organisée en présentiel et en ligne depuis le pavillon de basket de la Ciudad Real Madrid. Sur les 1 713 suffrages exprimés par les membres représentants en vertu de l’article 46 des statuts du club, 1 704 ont voté pour, quatre contre et cinq se sont abstenus, soit une approbation sans appel de 99,5 %.

Accueilli par une ovation debout, l’ancien numéro un mondial a promis d’aborder ses nouvelles fonctions avec humilité. « Faire partie du conseil d’administration du Real Madrid est une grande responsabilité, a déclaré Nadal. Je suis pleinement conscient de cette responsabilité, car le Real Madrid est une marque mondiale. C’est une responsabilité infinie, que j’assume avec l’envie d’apprendre et de contribuer à ce que ce club continue d’être le meilleur au monde. »

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Perez salue à son tour les qualités humaines de Nadal

L’admiration de Mourinho pour les valeurs de Nadal en dehors des courts fait écho aux propos du président du club, Florentino Perez, qui a présidé cette assemblée consacrée à un seul point. Membre d’honneur du Real Madrid depuis 2011, Nadal a pris sa retraite avec 92 titres en simple, deux médailles d’or olympiques et cinq Coupes Davis, en plus de ses 22 titres du Grand Chelem.

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« Ceux d’entre nous qui ont eu l’occasion de le connaître savent que sa grandeur va bien au-delà de ses succès et de ses innombrables titres, a déclaré Perez. Rafa a gagné le respect et l’affection de millions de personnes grâce à sa personnalité, à son comportement sur les courts et en dehors, ainsi qu’à son attachement indéfectible aux valeurs qui font la grandeur du sport. »

Une responsabilité partagée pour l’avenir du Real Madrid

Alors que Nadal siège désormais officiellement au conseil d’administration aux côtés de Perez et œuvre au sein de la même institution que Mourinho, le président et l’icône du tennis ont tous deux souligné leur ambition commune de maintenir le Real Madrid au sommet du sport mondial.

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« Je travaillerai pour que les choses continuent ainsi : que ce club, qui connaît le succès, continue à le connaître pendant les années à venir », a conclu Nadal avant de lancer : « Hala Madrid ! »