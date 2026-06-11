Le Real Madrid a officialisé la nomination de l’entraîneur portugais José Mourinho au poste d’entraîneur de l’équipe première.

Dans un communiqué officiel, le club indique que « le conseil d’administration du Real Madrid, réuni ce jeudi 11 juin sous la présidence de Florentino Pérez, a approuvé la nomination de José Mourinho en tant qu’entraîneur de l’équipe première pour une durée de trois saisons, jusqu’au 30 juin 2029 ».

Le communiqué précise que le technicien portugais intégrera officiellement le club le 13 juillet prochain, jour de l’entrée en stage de la nouvelle saison.

Il prendra ses fonctions dès le début de la préparation estivale en vue des prochaines échéances nationales et continentales.

Il avait déjà dirigé le club entre 2010 et 2013, lors d’une période marquée par de vives polémiques.

Arrivé après son titre historique avec l’Inter Milan en Ligue des champions 2010, il était porté par l’espoir de mettre fin à la domination du FC Barcelone et de bâtir un groupe capable de briller sur tous les fronts.

Au cours de ses trois saisons sur le banc madrilène, il a permis au club de retrouver les sommets : un titre de champion d’Espagne 2011-2012 avec un record historique de 100 points, la Coupe du Roi 2011 et la Supercoupe d’Espagne 2012.

Sur la scène européenne, il a mené le club jusqu’aux demi-finales de la Ligue des champions pendant trois saisons d’affilée, sans toutefois pouvoir soulever la « Coupe aux grandes oreilles » malgré des performances de haut niveau face aux cadors du continent.

Son passage a aussi été ponctué de duels tendus avec le FC Barcelone et Pep Guardiola, la rivalité atteignant son apogée lors des Clásicos en Liga et en Coupes d’Europe.

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