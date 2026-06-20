Le Sparta Prague verse 3,5 millions d’euros et soulage l’Ajax du poids du salaire exorbitant de Sivert Mannsverk

Le transfert définitif de Sivert Mannsverk vers le Sparta Prague rapporte 3,5 millions d’euros à l’Ajax, selon les informations de Mike Verweij pour le journal De Telegraaf.

Samedi après-midi, le club ajacide a officialisé le transfert sans dévoiler le montant.

Le club tchèque avait renoncé à l’option d’achat initialement prévue, estimant pouvoir recruter le joueur à moindre coût.

Avec les bonus, le montant pourrait encore augmenter, précise Verweij. C’est nettement moins que les 6 millions d’euros investis par Sven Mislintat pour le recruter à Amsterdam en 2023, mais le directeur technique Jordi Cruijff accepte ce prix.

Selon Verweij, qui cite des sources proches du dossier, le milieu norvégien percevait déjà plus d’un million d’euros par saison depuis trois ans. Son départ allège donc la masse salariale et offre une marge de manœuvre pour d’éventuels renforts.

Par ailleurs, le milieu norvégien n’avait plus d’avenir à Amsterdam : il n’a disputé que dix-huit matchs sous le maillot ajacide.

Au Sparta Prague, il a principalement servi comme joueur de rotation sous les ordres de l’entraîneur Brian Priske la saison dernière, cumulant 1 569 minutes de jeu en 27 matchs officiels.