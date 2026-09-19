L'AC Milan cherche à s'imposer face à Lecce pour la sixième fois consécutive en Serie A, lorsque les deux équipes se retrouveront demain dimanche, lors de la cinquième journée de la compétition.

Selon le réseau de statistiques « Opta », l'AC Milan a remporté ses 5 dernières confrontations face à cette équipe dans la compétition, avec un total de 12 buts marqués contre 2 encaissés, tout en gardant sa cage inviolée lors de 4 d'entre elles, ce qui lui donne rendez-vous avec un exploit qui se réaliserait pour la première fois de l'histoire de leurs confrontations dans la compétition.

L'AC Milan ne possède actuellement aucune série sans défaite en cours face à une équipe de Serie A plus longue que celle face à Lecce, qui s'étend sur 16 matchs avec 11 victoires et 5 nuls ; la dernière défaite des Rossoneri face à ce club remonte au 1er avril 2006 sur le score de 0-1 au stade Via del Mare, sur un but inscrit par Axel Konan.

L'AC Milan n'a pas perdu à domicile face à Lecce en Serie A depuis le début de ce siècle, avec 12 victoires et 2 nuls, les Rossoneri ayant marqué 30 buts de plus que leur adversaire, soit 38 buts contre 8.

L'AC Milan a remporté ses 4 derniers matchs disputés à domicile face à Lecce sur un score cumulé de 9-0, tandis que les Rossoneri ont fait match nul lors de leurs deux derniers matchs de Serie A face à la Juventus et à la Lazio, et n'ont pas concédé trois nuls consécutifs dans la compétition depuis septembre 2018 sous la direction de Gennaro Gattuso.

Les Rossoneri avaient remporté leur dernier match à domicile face à Venise, et n'ont enchaîné deux victoires consécutives à domicile en Serie A qu'une seule fois au cours de cette année civile, c'était en mars face à l'Inter et au Torino.

Lecce a remporté 4 de ses 6 derniers matchs disputés en Serie A pour deux défaites concédées, marquant 9 buts au total à raison de 1,5 but par match, soit le même nombre de buts que celui inscrit lors de ses 12 précédents matchs de championnat réunis.

Les 7 buts inscrits par l'AC Milan en Serie A cette saison sont tous intervenus lors des 30 dernières minutes de jeu, les Rossoneri ayant marqué plus de buts que n'importe quelle autre équipe durant cette période ; à l'inverse, les Rossoneri n'ont marqué qu'un seul but en première mi-temps lors de leurs 9 derniers matchs de Serie A.

La cage de Lecce a encaissé 5 des 7 buts reçus en Serie A cette saison lors des 30 premières minutes de jeu, soit le chiffre le plus élevé de la compétition ; de manière générale, seul Monza fait pire que Lecce en matière de buts encaissés en première mi-temps en Serie A cette saison, avec 7 buts, tandis que la cage de Gênes a également encaissé 5 buts, à égalité avec Lecce.

Diego Moreira a contribué à 5 buts, à raison de 3 buts et deux passes décisives, lors de ses 3 dernières apparitions en Ligue 1 et en Serie A.

Le joueur né en 2004 n'avait jamais marqué en tant que remplaçant lors de ses 68 précédents matchs dans les cinq grands championnats européens avant son doublé en tant que remplaçant face à la Lazio, et il pourrait marquer lors de deux matchs consécutifs dans ces compétitions pour la première fois de sa carrière.

Lecce est l'adversaire préféré de Christian Pulisic en Serie A, lui qui a inscrit 5 buts en cinq matchs face à ce club, dont un doublé le 8 mars 2025.

Le joueur américain n'a plus débuté un match de championnat comme titulaire depuis le 26 avril, et il pourrait contribuer à au moins un but lors de deux matchs consécutifs pour la première fois en Serie A au cours de cette année civile, après avoir délivré une passe décisive lors de la dernière journée, sa dernière apparition de ce type remontant à décembre.

Lecce possède deux milieux de terrain ayant contribué à plus d'un but en Serie A cette saison, grâce à Lassana Coulibaly, auteur de deux buts et d'une passe décisive, et à Ivan Ilić, auteur de deux passes décisives, seul l'Inter faisant mieux avec quatre joueurs.

En particulier, le joueur malien, euphorique après son doublé lors du dernier match, égalerait sa meilleure saison en termes de buts dans la compétition, soit 3 buts lors des saisons 2022-23 et 2025-26, s'il venait à inscrire un autre but.



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