Le soutien arabe et africain renforce les espoirs d'Infantino face à la campagne européenne

Les espoirs de Gianni Infantino de conserver la présidence de la FIFA se sont relativement renforcés, après que 4 pays asiatiques ont annoncé leur soutien public en sa faveur, à la suite de l'abandon du projet de vente d'une part de la Coupe du monde à des investisseurs du secteur privé.

Le journal britannique « Daily Mail » a mis en évidence, ce dimanche, que l'UEFA, la CONCACAF et la Confédération asiatique de football ont contraint Infantino à renoncer au projet de vente d'une part de la Coupe du monde, d'une valeur de 3,1 milliards de livres sterling, avant que l'UEFA et la CONCACAF n'appellent ensuite à sa démission.

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Le journal a ajouté que le Koweït, le Qatar, le Sri Lanka et le Liban ont annoncé leur soutien à Infantino, ce qui a renforcé sa position face à la campagne visant à le destituer.

Il a précisé que l'UEFA et la CONCACAF regroupent 96 fédérations, sur les 211 membres de la FIFA, un nombre suffisant pour engager une procédure de vote de défiance, mais insuffisant pour faire tomber Infantino, qui bénéficie toujours d'un large soutien en Afrique, avec des attentes de ralliement de l'Amérique du Sud à ses côtés, tandis que la position des fédérations asiatiques sera décisive dans toute action menée contre lui.

L'UEFA et la CONCACAF avaient réclamé un examen complet de la direction de la FIFA, estimant que la proposition de vente d'une part de la Coupe du monde « a révélé une crise de gouvernance au sein de l'instance internationale ».

En revanche, des fédérations du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord ont publié des communiqués de soutien au président de la FIFA, à l'image de l'Égypte, du Qatar et du Maroc.