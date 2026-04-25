Le sourire de Brian Brobbey en dit long sur l’état d’avancement de son transfert au Bayern Munich

Selon The Independent la semaine dernière, Brian Brobbey ferait l'objet d'un vif intérêt de la part du Bayern Munich. Interrogé par Viaplay, l'international néerlandais de dix sélections a réagi à cette rumeur.

« Cela flatte toujours quand un grand club s'intéresse à vous, mais je n'ai rien entendu du tout », sourit Brobbey. « Je ne saurais donc pas quoi dire. »

Interrogé par Koen Weijland sur une éventuelle retour en Allemagne après son passage mitigé au RB Leipzig, il se contente de répondre : « Je ne sais pas ».

Pour l’instant, aucun transfert n’est à l’ordre du jour : l’avant-centre se sent bien en Angleterre. « À mon arrivée, tout était nouveau et je n’étais pas encore à 100 % de ma forme. J’avais peu joué à l’Ajax, alors j’ai d’abord travaillé ma condition physique, en entrant en jeu et à l’entraînement. »

« C’est là que j’ai vraiment progressé. Et j’ai aussi gagné en maturité sur le terrain », explique Brobbey, récemment complimenté par Thierry Henry. « C’est bien sûr très flatteur. Quand une telle légende dit ça, ça fait plaisir. On sait alors qu’on est sur la bonne voie. »

Il assure désormais se concentrer exclusivement sur les dernières journées de championnat avant la Coupe du monde avec les Oranje, où il est régulièrement appelé par le sélectionneur Ronald Koeman.

Interrogé sur ses chances d’être titulaire, il reste prudent : « Ce serait bien sûr très spécial. C’est le rêve de chaque joueur. Mais d’abord, il faut bien terminer cette saison, ensuite on verra », conclut-il.