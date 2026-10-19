Le Barça a reçu un coup dur avant d'affronter le Paris Saint-Germain, après la confirmation de l'absence de Jules Koundé et d'Eric Garcia du voyage de l'équipe vers la capitale française, en préparation de la rencontre attendue entre les deux formations en Ligue des champions, alors que l'arrière-garde souffre de plusieurs absences de poids.

Le quotidien espagnol Marca a indiqué que Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, ne pourra pas compter sur les deux joueurs face à la formation parisienne dirigée par Luis Enrique, Koundé souffrant d'une entorse au genou, tandis qu'Eric Garcia a été victime d'une blessure qui l'éloignera des terrains pendant près d'un mois.

Le nom de Koundé figurait dans la liste préliminaire du groupe voyageant à Paris, avant que son incapacité à prendre part à la rencontre ne soit confirmée. Sa blessure s'ajoute à l'absence d'Eric Garcia, en plus de celles toujours en cours d'Andreas Christensen et de Roony, ce qui complique encore la tâche de Flick dans la gestion des options défensives disponibles.

Le Barça voyage à Paris en pleine crise défensive

Le Barça doit s'envoler pour Paris lundi matin, avec une séance d'entraînement prévue dans l'après-midi, en préparation d'une rencontre qui représente un test important pour le club catalan en Ligue des champions.

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Cela survient après que la délégation du Barça a rencontré des difficultés pour revenir de Séville, en raison de la tempête qui a provoqué un retard dans l'arrivée de l'équipe, réduisant ainsi le temps disponible pour les joueurs afin de récupérer et de se préparer pour le match européen.

Hamza intègre la liste du Barça

La liste du Barça a vu apparaître l'attaquant égyptien Hamza, qui a joué avec l'équipe réserve samedi, après que le staff technique a décidé de lui accorder du temps de jeu compte tenu de ses apparitions limitées avec l'équipe première.

Hamza a débuté la rencontre avec la réserve face à Utebo et a réussi à inscrire le premier but, s'offrant ainsi une nouvelle opportunité dans les plans du staff technique avant le rendez-vous européen.

La liste du Barça pour affronter Paris

Gardiens : Joan Garcia, Wojciech Szczesny, Dominik Livakovic

Défenseurs : Joao Cancelo, Alejandro Balde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Xavi Espart, Campos

Milieux : Brian Fariñas, Gavi, Frenkie de Jong, Pedri, Fermin Lopez, Dani Olmo, Marc Bernal, Rodri

Attaquants : Lamine Yamal, Raphinha, Gabriel Jesus, Karim Adeyemi, Anthony Gordon