Dans quelques instants, France et Espagne s’affronteront au stade de Dallas en demi-finale de la Coupe du monde 2026.

Les Bleus visent une troisième finale consécutive, après leur sacre de 2018 et leur défaite aux tirs au but face à l’Argentine en 2022.

De son côté, l’Espagne vise une finale pour la première fois depuis son unique titre conquis en 2010 en Afrique du Sud.

Didier Deschamps, le sélectionneur français, entrera dans l’histoire en dirigeant son 26e match en Coupe du monde, dépassant ainsi le record de 25 rencontres détenu par Helmut Schön.

Ces marqueurs statistiques ne concernent pas uniquement les Bleus : l’Espagne peut elle aussi se targuer d’un record, celui de sa jeune pépite Lamine Yamal.

En foulant la pelouse à seulement 19 ans et un jour, Yamal deviendra le troisième plus jeune joueur de l’histoire à disputer une demi-finale de Coupe du monde, derrière la légende brésilienne Pelé (17 ans et 8 mois) et Giuseppe Bergomi (18 ans et 6 mois).

Le vainqueur de cette demi-finale retrouvera dimanche en finale le lauréat de l’autre demi-finale, programmée mercredi entre l’Argentine et l’Angleterre.