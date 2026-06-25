Le simple titre ne suffit pas pour garantir la victoire… Al-Hilal rafle la part du lion des revenus de la Ligue saoudienne

Al-Hilal a capté la part la plus importante des fonds alloués aux clubs de la Ligue saoudienne Roshen par la commission de promotion de la fédération, malgré le titre obtenu la saison dernière par son voisin et rival historique, Al-Nassr.

Mercredi dernier, la Fédération saoudienne de football a dévoilé les trois grands critères de répartition de ces fonds.

La Fédération a précisé que 22 % de ces fonds sont répartis à parts égales entre tous les clubs, tandis que 22 % récompensent les performances sportives, 28 % les performances commerciales et un pourcentage identique l’audience télévisée.

Au-delà de cette répartition équitable, la Ligue saoudienne a annoncé ce jeudi qu’Al-Hilal s’était classé premier selon les trois autres critères, lui valant de recevoir la part lionne des fonds de la commission de promotion.

Malgré son titre de champion acquis la saison dernière après sept ans d’attente, Al-Nassr se contente de la deuxième place dans ces trois classements.

Al-Ahli prend la 3ᵉ place au classement sportif, devant son rival Al-Ittihad, mais pointe seulement au 4ᵉ rang des performances commerciales et de l’audience télévisée, derrière les « Tigres ».

La performance sportive se base sur la moyenne des classements de chaque club lors des trois dernières saisons, tandis que l’audience télévisée se calcule en fonction du nombre total de téléspectateurs ayant suivi les matchs en direct et sur les plateformes de streaming numérique au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.

Enfin, l’indicateur de performance commerciale évalue la capacité de chaque club à générer des revenus via la billetterie, le sponsoring, la publicité, les produits dérivés, les droits à l’image des joueurs et les droits de licence.