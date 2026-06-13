Show Ibrahimovic : l’avant-match de la rencontre États-Unis – Paraguay, diffusé depuis les studios de Fox Sports, a été animé par le Suédois. Invité phare de l’émission, IShowSpeed, créateur de contenu américain très populaire et grand admirateur de Cristiano Ronaldo, a capté l’attention en annonçant avec assurance que le Portugal remporterait la Coupe du monde 2026.





Invité sur le plateau aux côtés de Thierry Henry et Zlatan Ibrahimović, le créateur de contenu américain a affirmé, sans la moindre hésitation, que le Portugal remporterait la Coupe du monde 2026. Cette affirmation sans détour provoque immédiatement une réaction ironique d’Ibrahimovic : après un regard complice avec Henry, l’ancien buteur suédois lui arrache le micro et l’escorte en plaisantant hors du champ de la caméra.



