"Le seul qui me manquait, c'est Messi", Hakimi, heureux de jouer avec l'Argentin après Ronaldo

Dans un entretien accordé à L'Equipe, le latéral droit, passé par de très grands clubs, s'est félicité d'évoluer aux côtés d'un joueur comme Messi.

Seulement âgé de 22 ans, Achraf Hakimi dispose déjà d'un CV surréaliste. Passé par le Real Madrid, le Borussia Dortmund et l'Inter Milan, le latéral droit a découvert cet été un quatrième championnat, lui qui s'est engagé en faveur du Paris Saint-Germain. Dans la capitale française, l'international marocain réalise des débuts fracassants avec déjà 3 buts inscrits en Ligue 1, dont deux lors de la seule victoire face à Metz (1-2). Des débuts rêvés pour celui qui est considéré comme l'un des meilleurs à son poste.

Interrogé par L'Equipe, Achraf Hakimi s'est dit flatté par un tel compliment, tout en faisant preuve d'humilité. "Ça me rend heureux et fier, ça donne envie de continuer à travailler pour m'améliorer, être au sommet et faire en sorte que les gens continuent à dire du bien de moi. Le meilleur du monde ? Je ne sais pas... Disons que je travaille beaucoup pour être le meilleur possible", a ainsi confié l'une des recrues phares de l'été, aux côtés de Lionel Messi, arrivé à Paris après une riche carrière au FC Barcelone.

"Fier d'évoluer avec un si grand footballeur"

En débarquant à Paris, Achraf Hakimi ne s'attendait pas à être rejoint par une telle légende. Après avoir évolué aux côtés de grands joueurs tels que Cristiano Ronaldo à Madrid ou encore Erling Haaland à Dortmund, le Marocain ne boude pas son plaisir... Bien au contraire. "Que Messi quitte le Barça, comme tout le monde, je ne m'y attendais pas. Et quand j'ai appris qu'il allait venir ici, que dire ? Un rêve pour moi ! J'ai joué avec beaucoup de grands joueurs (Cristiano Ronaldo au Real, Haaland à Dortmund...) et le seul qui me manquait, c'était Messi ! Je suis fier d'évoluer avec un si grand footballeur", s'est ainsi félicité le latéral droit parisien, qui entend s'inspirer de la Pulga.





"Pour progresser, je vais faire attention à comment il s'entraîne, à comment il joue. Il va faire grandir l'équipe et chacun des joueurs qui la compose. On parle la même langue, en plus, alors peu à peu, on apprend à se connaître. Et construire une relation technique avec lui, c'est facile ! Je lui donne la balle, je cours et il me la mettra là où il faut ! (Il rit.) Sa façon de se comporter m'a surpris, il est simple, tranquille", a ensuite confié l'ancien de l'Inter Milan, club avec lequel il a remporté le Scudetto l'an dernier.

Très proche de Kylian Mbappé dans le vestiaire, Achraf Hakimi est à coup sûr le seul au sein du club à pouvoir lutter contre l'attaquant français en terme de vitesse pure. Mais lequel des deux est le plus rapide ? Même lui n'a pas la réponse à cette question... "Faudra voir, on n'a pas encore essayé de courir l'un contre l'autre (rires). Il est très rapide lui aussi. En tout cas, c'est un plus pour l'équipe : tirer profit de notre vitesse peut nous faire gagner des matches", s'est amusé le latéral droit supersonique.