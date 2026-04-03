Le seul club épargné… Les sanctions asiatiques frappent les clubs saoudiens

Les clubs saoudiens participant aux compétitions asiatiques ont fait l'objet de sanctions disciplinaires en raison de certaines infractions commises lors des derniers matchs.

Le journal saoudien « Al-Sharq Al-Awsat » a rapporté certaines des sanctions prononcées par la commission de discipline de la Fédération asiatique de football à l'encontre de différents clubs participant aux championnats de la Ligue des champions de l'Asie et de la Ligue des champions de l'Asie 2.

Les clubs Al-Hilal et Al-Ahli ont été sanctionnés dans la Ligue des champions de l'Asie, tandis que le club Al-Ittihad n'a pas été concerné. De son côté, le club Al-Nassr a également été sanctionné dans la Ligue des champions de l'Asie 2.

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La sanction la plus importante a été infligée à Al-Hilal, qui s'est vu infliger une amende de 35 000 dollars, ainsi qu'à son attaquant uruguayen Darwin Núñez, sanctionné de 20 000 dollars, pour ne pas s'être présenté aux activités médiatiques après la fin du match contre Al-Wahda (Émirats), lors de la huitième journée de la phase de championnat.

Quant à Al-Ahli, il a été condamné à une amende totale de 9 250 dollars pour être arrivé en retard sur le terrain avant le match contre Shabab Al-Ahli lors de la huitième journée de la phase de championnat, ainsi que pour avoir laissé entrer des personnes non autorisées.

En Ligue des champions de l'Asie 2, Al-Nasr a quant à lui été sanctionné d'une amende de 1 750 dollars, ses joueurs ayant tardé à entrer sur le terrain avant le début de la deuxième mi-temps du match contre Arkadag (Turkménistan), lors du match aller des huitièmes de finale.