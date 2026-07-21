« Le seul club de mes rêves »... Une star africaine répond à l'approche de Manchester United par une surprise

La star de Crystal Palace, le Sénégalais Ismaïla Sarr, a grand ouvert la porte à un transfert vers Manchester United cet été, après avoir reconnu publiquement que les Red Devils étaient le seul « club de ses rêves », en réponse aux informations révélant un contact du club anglais avec lui.

Le site britannique spécialisé « TeamTalk » avait révélé le 2 juillet en cours que Manchester United avait mené des discussions avec l'agent de Sarr concernant un possible transfert vers Old Trafford, après que le club a manifesté une vive admiration pour les performances de l'attaquant de 28 ans avec l'équipe nationale du Sénégal lors de la phase finale de la Coupe du monde 2026, où il a inscrit quatre buts et délivré une passe décisive.

Dans des déclarations rapportées par les médias sénégalais, Sarr a affirmé en toute clarté : « Le club de mes rêves ? Franchement, il n'y en a qu'un seul. J'adore Manchester United de tout mon cœur, et je suis l'un de ses plus fervents supporters », dans une allusion évidente à son désir ardent de rejoindre le club.

Malgré son enthousiasme manifeste, Sarr a assuré, dans des déclarations à l'agence de presse sénégalaise, que la décision finale revenait à son club actuel, déclarant : « J'ai un contrat de 3 ans avec Crystal Palace ; c'est à eux de décider. Le football est mon métier, et je prends du plaisir à le pratiquer. »

Manchester United cherche à renforcer ses lignes après avoir bouclé les transferts de Youri Tielemans et d'Andrei Santos pour 85 millions de livres sterling, et mène également des négociations pour recruter la star de la Roma Manu Koné contre 51 millions de livres.

Sarr, qui a mené Crystal Palace à son sacre historique en Ligue de la conférence Europa avec un total de 9 buts et a été élu meilleur joueur, et qui a inscrit 20 buts toutes compétitions confondues la saison dernière, est considéré comme une option idéale en tant qu'attaquant de doublure de Benjamin Sesko.

Selon les sources, Crystal Palace estime la valeur du joueur à environ 50 millions de livres sterling, mais United devra d'abord se séparer de Joshua Zirkzee pour financer l'opération.