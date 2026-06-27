La sélection sénégalaise s'est qualifiée pour le deuxième tour de la Coupe du monde 2026 en tant que meilleure troisième, grâce aux résultats de la troisième journée de la phase de groupes.

Les Lions de la Teranga ont validé leur billet grâce à leur large victoire 5-0 face à l’Irak vendredi soir, lors de la troisième journée du groupe 9. Ce succès leur a permis d’inscrire leurs trois premiers points et de conclure la phase de groupes à la troisième place.

Le Sénégal a validé son billet parmi les meilleures troisièmes grâce au match nul 1-1 entre l’Iran et l’Égypte dans le groupe 7, un résultat qui a bloqué le total des points de l’équipe asiatique à 3 unités et à une différence de buts nulle, contre +2 pour les Lions de la Teranga.

Les Lions de la Teranga ont ainsi obtenu la cinquième et dernière place qualificative parmi les meilleures troisièmes, derrière la Suède, la Bosnie-Herzégovine, l’Équateur et le Paraguay.

28 équipes sont désormais qualifiées pour les 16es de finale

Avec la qualification du Sénégal et de la Belgique, tête du groupe 7, ce samedi matin, le nombre de sélections qualifiées pour les 32es de finale s’élève désormais à 28, tandis que 4 places restent encore à attribuer, dont le sort sera scellé après les matchs de ce soir et de demain matin, dimanche.

Voici la liste des équipes qualifiées :

Groupe A : Mexique, Afrique du Sud.

Groupe 2 : Suisse, Canada, Bosnie-Herzégovine.

Groupe 3 : Brésil, Maroc.

Groupe 4 : États-Unis, Australie, Paraguay.

Groupe 5 : Allemagne, Côte d’Ivoire, Équateur.

Groupe 6 : Pays-Bas, Japon, Suède.

Groupe 7 : Pologne, Égypte.

Groupe 8 : Espagne, Cap-Vert.

Groupe 9 : France, Norvège, Sénégal.

Groupe 10 : Argentine.

Groupe 11 : Colombie, Portugal.

Groupe 12 : Angleterre, Ghana.

Qui a été éliminé prématurément ?

En revanche, douze sélections ont officiellement été éliminées après avoir perdu toute chance de qualification. Il s’agit des équipes suivantes :

Groupe 1 : République tchèque.

Groupe 2 : le Qatar.

Groupe 3 : Haïti.

Groupe 4 : la Turquie.

Groupe 5 : Curaçao.

Groupe 6 : Tunisie.

Groupe 7 : Nouvelle-Zélande.

Groupe 8 : Uruguay, Arabie saoudite.

Groupe 9 : Irak.

Groupe 10 : Jordanie.

Groupe 12 : Panama.

Qui attend encore ?

Huit autres formations demeurent dans l’incertitude avant la dernière journée de la phase de groupes. Il s’agit des sélections suivantes :

Groupe 1 : Corée du Sud.

Groupe 3 : l’Écosse.

Groupe 7 : l’Iran.

Groupe 10 : Autriche, Algérie.

Groupe 11 : République démocratique du Congo, Ouzbékistan.

Groupe 12 : Croatie.