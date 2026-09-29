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senegal(C)Getty Images
Abobakr El Mokadem
Traduit par

Le Sénégal revient d'Éthiopie avec une victoire difficile et bouscule le Mozambique en tête

Ethiopie vs Sénégal
Ethiopie
Sénégal
Africa Cup of Nations Qualification
Éthiopie
Sénégal

Une concurrence acharnée dans le groupe

Le Sénégal a décroché une précieuse victoire à l'extérieur face à l'Éthiopie, sur le score d'un but à zéro, lors de la rencontre qui les a opposés ce mardi, dans le cadre de la deuxième journée du groupe 10 des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027.

L'unique but sénégalais a été inscrit par Ibrahima Mbaye à la 11e minute, offrant à son équipe 3 précieux points dans la course à la qualification pour la phase finale.

Le Sénégal occupe la deuxième place du groupe avec 4 points, à la différence de buts derrière le Mozambique, leader, tandis que le Soudan se classe troisième avec 3 points, suivi de l'Éthiopie, dernière sans le moindre point.

Ces éliminatoires réunissent 48 sélections, réparties en 12 groupes de 4 équipes chacun, les compétitions se disputant sur 6 journées.

Les deux premiers de la plupart des groupes se qualifient pour la phase finale, tandis que le système de qualification diffère dans les groupes comprenant les trois pays hôtes : le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda.

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