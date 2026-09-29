Le Sénégal a décroché une précieuse victoire à l'extérieur face à l'Éthiopie, sur le score d'un but à zéro, lors de la rencontre qui les a opposés ce mardi, dans le cadre de la deuxième journée du groupe 10 des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations 2027.

L'unique but sénégalais a été inscrit par Ibrahima Mbaye à la 11e minute, offrant à son équipe 3 précieux points dans la course à la qualification pour la phase finale.

Le Sénégal occupe la deuxième place du groupe avec 4 points, à la différence de buts derrière le Mozambique, leader, tandis que le Soudan se classe troisième avec 3 points, suivi de l'Éthiopie, dernière sans le moindre point.

Ces éliminatoires réunissent 48 sélections, réparties en 12 groupes de 4 équipes chacun, les compétitions se disputant sur 6 journées.

Les deux premiers de la plupart des groupes se qualifient pour la phase finale, tandis que le système de qualification diffère dans les groupes comprenant les trois pays hôtes : le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda.