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Le Sénégal réussira-t-il à le contenir ? Mbappé prépare une surprise pour les Lions de la Teranga

France vs Sénégal
France
Sénégal
Coupe du monde
Kylian Mbappé
France
Sénégal
É.-U.

De quoi s’agit-il ?

Avant le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, l’attaquant des Bleus Kylian Mbappé a révélé un épisode méconnu de son enfance : il a étudié le flûtiau durant deux ans. le capitaine des Bleus, Kylian Mbappé, a révélé un pan méconnu de son enfance : il a étudié la flûte à bec durant deux ans. Il a promis d'inventer une nouvelle célébration rappelant cette période s'il inscrit un but lors du match d'ouverture contre le Sénégal, lundi prochain. Une annonce qui a immédiatement enthousiasmé les supporters et attisé la curiosité des médias internationaux.

Dans une interview accordée à la chaîne américaine « Fox Sports », dans le cadre de l’émission « Carpool Karaoke » animée par le présentateur britannique James Corden, Mbappé est revenu avec franchise sur ces premières années passées à jouer de la flûte.

« J’ai essayé, a-t-il expliqué. Mes parents voulaient que je fasse plein de choses, que j’explore, que j’ouvre mon esprit à différentes choses. J’ai joué de la flûte pendant un an ou deux, c’était sympa. »

Au cours de l’interview, Corden, au volant, a sorti une flûte et l’a tendue à Mbappé. Le capitaine des Bleus a alors tenté, dans un éclat de rire, d’en jouer quelques notes, avant de conclure avec un large sourire : « Ça fait des années ! J’ai tout oublié. »

La promesse d’une célébration

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Lorsque Corden lui suggère d’en faire sa nouvelle célébration de but, la star française acquiesce aussitôt et lance avec enthousiasme : « Lors du premier match contre le Sénégal, si je marque, je le célébrerai pour vous. »

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