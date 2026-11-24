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Les tensions entre le Sénégal et le Maroc s'exacerbent à quelques heures de la décision définitive du Tribunal arbitral du sport sur la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025. Le Maroc a signalé un appel téléphonique présumé impliquant Abdoulaye Fall, président de la Fédération sénégalaise de football, ce que le Sénégal dément avec force.

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La tension monte avant la décision définitive sur la CAN

Une vive polémique a éclaté entre le Sénégal et le Maroc en dehors du terrain, à quelques heures de la décision définitive du TAS sur la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025 . Le différend porte sur un appel téléphonique présumé impliquant Abdoulaye Fall, président de la Fédération sénégalaise de football, et un membre du collège arbitral.

Le Maroc a officiellement signalé ce contact présumé au TAS avant sa décision. Sa plainte vise une apparente conversation téléphonique entre Fall et l'un des trois arbitres désignés pour statuer sur cette affaire très médiatisée. Alors que la décision définitive est imminente, cette nouvelle accusation ravive les tensions dans une bataille judiciaire déjà âpre autour du titre continental.

Le Sénégal dénonce de « fausses informations »

Le Sénégal a rapidement rejeté ces affirmations, qualifiant les accusations marocaines de « fausses informations » à l'approche de la décision. Ses représentants se sont empressés de démentir les faits à l'origine de la polémique.

Selon RMC Sport, le camp sénégalais a catégoriquement nié tout contact entre Fall et la personne experte en droit, de nationalité allemande, choisie par le TAS pour siéger au sein du collège de trois arbitres. Il assure qu'aucune conversation de ce type n'a jamais eu lieu. Ce démenti ferme illustre la profonde méfiance entre les deux camps, qui attendent la décision définitive du tribunal sur le trophée contesté.

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La finale contestée reste au cœur du différend

La bataille judiciaire trouve son origine dans le dénouement mouvementé de la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025. Le Sénégal avait initialement remporté ce match 1-0 après prolongation, sur le terrain.

Le titre a toutefois ensuite été attribué au Maroc à la suite d'une décision administrative, transformant un triomphe sportif en une affaire judiciaire complexe. Le recours du Sénégal a porté le dossier devant le TAS, dans l'espoir de récupérer le titre remporté sur le terrain. Ce revirement administratif a créé une vive rivalité en dehors du terrain, préparant le terrain à l'actuelle passe d'armes sur la régularité de la procédure.

Une décision décisive attendue dans un climat tendu

Les deux nations attendent désormais avec anxiété la décision définitive du TAS, qui doit être annoncée dans quelques heures. Elle mettra un terme, une fois pour toutes, au long différend autour de l'édition 2025. Reste à savoir si la dernière plainte aura une incidence sur la procédure, mais le climat autour de l'affaire s'est nettement tendu.