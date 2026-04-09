La sélection sénégalaise des moins de 15 ans a dominé son homologue marocaine 4-0 lors du championnat africain scolaire au Zimbabwe. Les « Lions de la Teranga » ont immédiatement imposé leur domination et méritent pleinement leur place en finale.

Les Lionceaux ont d’emblée mis la pression, multipliant les incursions et imposant leur rythme pour ébranler une arrière-garde marocaine rapidement débordée. Cette domination s’est traduite par trois buts inscrits coup sur coup en première période, les Marocains, dépassés dans l’impact physique et la vitesse, n’ayant jamais réussi à contenir les « Lionceaux de la Teranga ».

La vague sénégalaise ne s’est pas arrêtée là : elle a inscrit un quatrième but dès la 28e minute, éteignant définitivement tout espoir de remontée marocaine avant même la mi-temps. Malgré les tentatives des « Lionceaux de l’Atlas » de se ressaisir après la pause, l’organisation défensive et la maîtrise du milieu de terrain des Sénégalais ont empêché l’adversaire d’atteindre le but, et la rencontre s’est conclue sur un score sans appel et historique de 4-0.

Qualifié avec autorité, le Sénégal rejoint en finale l’Ouganda, qui a éliminé le Bénin aux tirs au but (4-3) après un match nul. La finale, disputée devant un public nombreux au Zimbabwe, s’est révélée intense et tactique, chaque équipe privilégiant la prudence défensive. Le score est resté nul et vierge (0-0) à l’issue du temps réglementaire.

Lors de la séance de tirs au but, la chance sourit aux Lionceaux du Sénégal, auteurs d’une série parfaite conclue sur le score de 5-4. Grâce à ce sacre, le Sénégal a retrouvé ses lettres de noblesse dans les compétitions scolaires des moins de 15 ans, remportant la précieuse Coupe d’Afrique après avoir été tout près de l’emporter lors de la dernière édition, confirmant ainsi sa domination actuelle sur le football africain dans toutes les catégories d’âge.

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