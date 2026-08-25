Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.
imago-sport-1045697004.jpgNurPhoto
Bart DHanis

Traduit par

Le sélectionneur Xavi se fait déjà énormément de soucis pour un joueur des Pays-Bas

Xavi se fait beaucoup de souci pour Frenkie de Jong, comme l’a révélé le journaliste Jordi Grau dans l’émission Gol a Gol . Le nouveau sélectionneur s’inquiète pour deux raisons de la situation du milieu de terrain des Pays-Bas.

Xavi a été nommé il y a deux semaines par la KNVB comme nouveau sélectionneur de l’équipe des Pays-Bas. L’ancien milieu de terrain connaît De Jong depuis leur période commune au Barça.

De Jong se remet actuellement d’une blessure au genou, contractée à la fin de la saison dernière. Il a joué la Coupe du monde avec de fortes douleurs et sous injections, ce qui a possiblement aggravé la situation.

Xavi se fait beaucoup de souci pour la star de l’équipe des Pays-Bas pour deux raisons. D’abord à propos de la blessure elle-même. Il est possible que la blessure ne disparaisse pas d’elle-même et que De Jong doive passer sur la table d’opération. La récupération pourrait alors encore durer des mois.

Le nouveau sélectionneur s’inquiète aussi de la situation de De Jong à Barcelone. Le club n’est pas satisfait du fait que le meneur de jeu ait continué à jouer avec cette blessure pendant la Coupe du monde. Entre-temps, l’entraîneur Hansi Flick lui a également retiré le brassard de capitaine pour cette raison.

De Jong a jusqu’à présent disputé soixante-dix sélections avec l’équipe des Pays-Bas. Il a marqué deux buts.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google