Le sélectionneur Xavi s’inquiète déjà énormément pour un joueur des Pays-Bas

Xavi se fait beaucoup de souci pour Frenkie de Jong, comme l’a indiqué le journaliste Jordi Grau dans l’émission Gol a Gol. Le nouveau sélectionneur s’inquiète pour deux raisons de la situation du milieu de terrain des Pays-Bas.

Xavi a été nommé il y a deux semaines par la KNVB comme nouveau sélectionneur de l’équipe des Pays-Bas. L’ancien milieu de terrain connaît De Jong depuis leur période commune au Barça.

De Jong se remet actuellement d’une blessure au genou, contractée à la fin de la saison dernière. Il a joué la Coupe du monde avec de fortes douleurs et sous injections, ce qui a possiblement aggravé la situation.

Xavi se fait beaucoup de souci pour le joueur vedette de l’équipe des Pays-Bas pour deux raisons. D’abord à propos de la blessure elle-même. Il est possible que la blessure ne disparaisse pas d’elle-même et que De Jong doive passer sur le billard. Le rétablissement pourrait alors encore durer des mois.

Le nouveau sélectionneur s’inquiète aussi de la situation de De Jong à Barcelone. Le club n’est pas satisfait du fait que le meneur de jeu ait continué à jouer avec cette blessure pendant la Coupe du monde. Entre-temps, pour cette raison, l’entraîneur Hansi Flick lui a également retiré le brassard de capitaine.

De Jong a jusqu’ici disputé soixante-dix sélections avec l’équipe des Pays-Bas. Il y a inscrit deux buts.