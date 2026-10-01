Le sélectionneur Xavi Hernández s’est mis en colère contre les joueurs de l’équipe des Pays-Bas : « Entre eux aussi »

L’équipe des Pays-Bas a arraché un point en fin de match jeudi soir contre la Grèce (2-2). L’équipe du sélectionneur Xavi Hernández a rejoint les vestiaires à la pause avec un retard de 2-0 après une première période dramatique. Denzel Dumfries fait son autocritique et reconnaît qu’il y avait de la colère dans le vestiaire à la mi-temps.

Interrogé par la NOS après la rencontre sur ce qu’il retient du match, Dumfries répond : « Qu’il ne faut pas commencer comme ça, bien sûr. On l’a vu contre l’Allemagne, on le voit aujourd’hui... » Déjà en Serbie (1-2), les Pays-Bas avaient montré un meilleur visage après la pause qu’en première période.

« C’est très simple de dire : “cela ne doit pas nous arriver”. Je pense que nous n’avons pas été assez tranchants en première période. Nous ne voulons absolument pas commencer de manière nonchalante, mais en première période, tu remarques que tu ne gagnes pas certains duels, ce qui leur permet d’entrer dans le match. »

« Nous n’avons pas fermé les espaces, ce qui leur a permis de partir en contre. Et sur ces deux buts, où je porte aussi une responsabilité sur le premier, bien sûr... Oui, alors ça devient très compliqué. En deuxième période, on voit que nous revenons sur le terrain avec la bonne énergie. C’était une bonne deuxième période. »

Dumfries est ensuite interrogé sur le fait de savoir si Xavi est, à la pause, « un sélectionneur qui se met en colère ». « Oui, bien sûr. Tu sens de la colère. Entre nous aussi, de la colère. Il était clair qu’il fallait oublier la première période. Et qu’il fallait repartir de zéro en deuxième période, parce que ce n’est pas comme ça que nous voulions commencer. »

« Donc oui, c’est ce qu’on s’est dit. On peut se féliciter entre nous de la manière dont nous avons renversé la situation, du fait que nous n’avons pas baissé la tête, mais que nous avons immédiatement continué. Cela fait part of the process. » Dumfries s’était laissé trop facilement dominer dans un duel aérien sur le but du 1-0, avec au final de grandes conséquences.

Après la pause, il a cru égaliser, mais une décision discutable de l’arbitre Marco Guida a annulé ce but pour hors-jeu. Sur cette action, la question était de savoir si le défenseur Panagiotis Retsos avait le contrôle pour dégager le ballon. « Il était clair pour moi que c’était de cela qu’il s’agissait. »

« Je lui ai aussi dit : il contrôle le ballon, ce qui crée une nouvelle situation. Il peut tout simplement le dégager, il ne le fait pas, je l’intercepte et je marque. Pour moi, il n’y a pas hors-jeu. Mais bon, c’est aussi pour cela que tu as vu que la VAR (Daniele Chiffi, NDLR) ne l’avait pas annulé. »

Guida a été appelé à aller voir l’écran et y a interprété qu’il y avait bien hors-jeu. « Pour moi, il n’y a pas hors-jeu », affirme Dumfries, modérément satisfait du match nul à Thessalonique. « Au final, c’est un petit point, mais ce n’est pas suffisant », conclut le latéral droit.







