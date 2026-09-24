Le sélectionneur Xavi Hernández désigne le joueur qui s’est distingué avec l’équipe des Pays-Bas contre l’Allemagne : « Il a très bien joué »

Xavi Hernández revient avec satisfaction sur ses débuts comme sélectionneur des Pays-Bas, comme il l’a indiqué après la rencontre au micro de Jeroen Stekelenburg pour la NOS. C’est surtout en seconde période que les Pays-Bas sont parvenus à repousser l’Allemagne, avec une égalisation logique à la clé.

« En première période, nous étions nerveux, la seconde période correspond à la manière dont nous voulions jouer », commence Xavi. « Nous avons montré du caractère, de l’ambition, de l’intensité… Nous avons pris l’initiative. Bien sûr, ce n’est que le début, mais je suis très satisfait de beaucoup de choses vues en seconde période. »

Grâce à une passe décisive exceptionnelle de Ruben van Bommel et au but de Cody Gakpo, les Pays-Bas ne repartent finalement pas les mains vides. Virgil van Dijk avait déjà indiqué que cela donnait un énorme boost à la confiance, et Xavi partage cet avis.

« J’en retire vraiment un très bon sentiment. Nous méritions davantage à la fin. Mais nous avons créé des occasions, exercé un pressing. Nous avons malheureusement perdu quelques duels, mais nous étions supérieurs en seconde période. »

Xavi en profite ensuite pour mettre brièvement en lumière le milieu de terrain néerlandais, en désignant Joey Veerman comme le joueur le plus en vue. « En première période, Tijjani (Reijnders, NDLR) était l’homme libre. En seconde période, c’est surtout Joey (Veerman, NDLR) qui a très bien joué. »

« J’aime les stylistes qui ne perdent pas vite le ballon, qui comprennent le jeu », poursuit le sélectionneur. Veerman semble parfaitement correspondre à ce profil. « Mais j’adore aussi Quinten (Timber, NDLR), il gagne ses duels. C’est un profil totalement différent. Donc je suis très satisfait », conclut Xavi.