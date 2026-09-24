Xavi Hernández est revenu avec satisfaction sur ses débuts en tant que sélectionneur des Pays-Bas, comme il l’a indiqué après la rencontre au micro de Jeroen Stekelenburg pour la NOS. C’est surtout en seconde période que les Pays-Bas sont parvenus à repousser l’Allemagne, avec une égalisation méritée à la clé.

« En première période, nous étions nerveux, la seconde période correspondait à la manière dont nous voulions jouer », commence Xavi. « Nous avons montré du caractère, de l’ambition, de l’intensité… Nous avons pris l’initiative. Bien sûr, ce n’est que le début, mais je suis très satisfait de beaucoup de choses vues en seconde période. »

Grâce à une passe décisive exceptionnelle de Ruben van Bommel et au but de Cody Gakpo, les Pays-Bas ne repartent finalement pas les mains vides. Virgil van Dijk avait déjà indiqué que cela donnait un énorme boost à la confiance, et Xavi partage cet avis.

« J’en retire vraiment un très bon sentiment. Nous méritions davantage à la fin. Mais nous nous sommes créé des occasions, nous avons mis la pression. Nous avons malheureusement perdu quelques duels, mais nous avons été supérieurs en seconde période. »

Xavi prend ensuite brièvement le temps de mettre en lumière le milieu de terrain des Pays-Bas, en désignant Joey Veerman comme le joueur qui s’est le plus distingué. « En première période, Tijjani (Reijnders, NDLR) était l’homme libre. En seconde période, c’était surtout Joey (Veerman, NDLR) qui a très bien joué. »

« J’aime les stylistes qui ne perdent pas vite le ballon, qui comprennent le jeu », poursuit le sélectionneur. Veerman semble parfaitement correspondre à ce profil. « Mais j’adore aussi Quinten, il gagne des duels. C’est un profil très différent. Donc je suis très satisfait », conclut Xavi.