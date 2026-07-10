Le sélectionneur suisse tance Hossam Hassan : « Tu as laissé filer la victoire, puis tu cherches des excuses. »

Morat Yakin, le sélectionneur de l’équipe nationale suisse, a rejeté les accusations de son homologue égyptien Hossam Hassan, selon lesquelles l’Argentine aurait bénéficié de faveurs arbitrales et du soutien de la Fédération internationale de football (FIFA) lors de la Coupe du monde 2026, affirmant que les matchs se décident sur le terrain et non par des déclarations à la presse.

Vendredi, en conférence de presse, à la veille du quart de finale face à l’Argentine, le sélectionneur helvétique a vivement critiqué les propos de son homologue égyptien, qui avait accusé la FIFA de partialité en faveur de l’Albiceleste et d’essayer d’imposer le sacre de Lionel Messi, après la défaite 3-2 de l’Égypte en huitièmes de finale, dans un contexte de vives polémiques arbitrages.

Interrogé sur les propos de son homologue égyptien, Yakin a répondu : « Je pense que les matchs se déroulent de manière équitable dans l’ensemble. La technologie de l’arbitrage vidéo peut intervenir et tout contrôler. » Et d’ajouter : « Il ne faut pas régler les choses par des déclarations d’après-match, alors que vous aviez des occasions de gagner. »

Faisant allusion à l’avance de 2-0 de l’Égypte jusqu’aux dernières minutes du match avant que le score ne bascule, Yakin a affirmé : « Quand la rencontre se joue sur le terrain, les justifications ou les insultes après coup n’ont rien à voir avec la justice ; c’est sur la pelouse que tout se règle. »

Ces propos sont tenus alors que la Suisse, qui prépare son quart de finale face à l’Argentine, championne en titre, dimanche à l’aube à Kansas City, doit déjà faire face à un coup dur : l’absence de son buteur Johan Manzambi, blessé au genou.

Yakin a confirmé que Manzambi, auteur de trois buts et deux passes décisives dans le tournoi, est forfait malgré les soins intensifs reçus : « Nous avons fait tout notre possible pour le remettre sur pied, mais malheureusement, il ne pourra pas jouer. Johan souffre énormément, et cela a été un choc pour nous tous. »

Pour contenir Messi, il a révélé que la Suisse misera sur la possession du ballon : « Quand nous avons le ballon, il ne peut pas beaucoup se déplacer. Nous devons jouer à notre manière et l’empêcher de passer. »