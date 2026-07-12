La sélection suisse a quitté la Coupe du monde dans un climat de vive colère à l’égard de l’arbitrage. L’entraîneur Marat Yakin et plusieurs joueurs ont critiqué l’expulsion de Breel Embolo, estimant que ce tournant avait fait basculer la rencontre en faveur de l’Argentine.

Selon le journal espagnol « Marca », Yakin a exprimé son mécontentement après la rencontre, estimant que le deuxième carton jaune infligé à Breel Embolo à la 72^e minute, après consultation de l’écran du vidéo-arbitrage, était injustifié.

L’arbitre Silva Peniero avait d’abord sifflé une faute de Leandro Paredes et brandi un carton jaune à l’encontre du joueur argentin, avant de réaliser une erreur d’identification et d’appliquer le protocole.

Après avoir revu l’action, l’arbitre a jugé qu’il n’y avait pas de faute de Paredes et a sanctionné Embolo d’un carton jaune pour simulation, une décision qui a provoqué la colère de la sélection suisse.

Yakin a déclaré : « Nous avons été pénalisés à cause d’une erreur. Ce carton n’avait aucun fondement. Je ne comprends pas. C’était un contact tout à fait normal, il n’y avait aucune mauvaise intention. Cette décision était tout simplement incroyable. Je ne suis absolument pas d’accord. Il y a eu un contact évident, et je ne comprends pas comment l’arbitre et la vidéo ont pu arriver à cette conclusion. »

Il a ajouté : « Je ne dirais pas qu’ils ont eu l’avantage. Nous avons disputé un match franc et ouvert, et les deux équipes ont pratiqué le football. Aujourd’hui, ce n’est pas le football qui a gagné. Nous avons été pénalisés à tort, et ce moment a été décisif pour l’issue du match. Nous pouvons maintenant nous plaindre, mais je dois féliciter l’Argentine. »

Notre plan de jeu a encore une fois fonctionné. Si l’on analyse la rencontre, on voit que nous étions supérieurs. Nous avons égalisé et la dynamique nous était favorable. Nous voulions faire entrer des attaquants frais, puis cette mauvaise décision est tombée. Je ne comprends pas pourquoi cette règle a été inventée, mais mes joueurs ont été héroïques. »

Je ne comprends pas qu’on nous affaiblisse ainsi. Imbulo s’est battu de toutes ses forces et a subi de nombreux tacles. Cette décision m’a déconcerté, elle n’avait aucune justification. C’est regrettable. Nous avons laissé passer une grande occasion, et malheureusement, notre parcours s’est arrêté là. C’est douloureux, mais nous pouvons être fiers de ce que nous avons accompli. Ce sont eux, mes véritables héros. »