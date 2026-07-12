Stali Solbakken, le sélectionneur de l'équipe nationale norvégienne, a déclenché une vive polémique au sujet du but d'ouverture de Jude Bellingham lors du quart de finale de la Coupe du monde 2026, qui s'est soldé par une victoire de l'Angleterre (2-1 après prolongation), en affirmant que le ballon avait heurté un câble du système de caméras aériennes du stade au moment du coup d’envoi, un incident qu’il a qualifié d’« inconcevable ».

Après l’élimination de son équipe, il a confié à la presse : « Nous avons joué à un très haut niveau, mais la chance ne nous a pas souri. C’est la vie. Nous avons maintenant besoin de prendre un peu de repos. Nous avons connu plusieurs situations controversées au cours de cette Coupe du monde ; c’est le genre de choses qui arrivent. Nous souhaitons simplement bonne chance à l’Angleterre. »

Incroyable.

Mais l’entraîneur norvégien a manifesté son profond mécontentement, déclarant d’un ton sec : «Qu’une telle chose se produise est incroyable. Il est inconcevable que les arbitres aient manqué cela. Si c’est bien le câble qui a arrêté le ballon, l’arbitre aurait dû faire reprendre le jeu par une remise en jeu», indiquant clairement que le but aurait dû être annulé conformément aux règles internationales.

L’incident controversé concerne le but marqué par Bellingham juste avant la mi-temps. Les Norvégiens estiment que le ballon a heurté un câble du système de caméras aériennes « Spider » lors d’un dégagement, déviant ainsi sa trajectoire et créant une occasion de but pour l’Angleterre, conclue par l’égalisation.

Cet incident relance le débat sur la fiabilité des dispositifs techniques en place et sur le rôle exact de l’assistance vidéo (VAR), d’autant que la règle 15 de l’IFAB prévoit bien une remise en jeu en cas de contact avec un objet extérieur suspendu au-dessus de la pelouse.