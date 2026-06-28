Le sélectionneur national Steve Clark quitte immédiatement son poste à la tête de l’équipe d’Écosse, à la suite d’une Coupe du monde très décevante

Steve Clark a démissionné avec effet immédiat de son poste de sélectionneur de l’Écosse. La « Tartan Army » n’a pas convaincu lors de cette Coupe du monde et est mathématiquement éliminée après la victoire de la Croatie sur le Ghana (2-1).

L’Écosse avait été versée dans un groupe difficile comprenant le Maroc, le Brésil et Haïti. L’équipe de Clark a débuté le tournoi par une victoire très laborieuse 1-0 contre Haïti.

Ce succès étriqué, insuffisant pour soigner la différence de buts, a immédiatement alerté. Deux revers ensuite face au Maroc (0-1) puis au Brésil (0-3) ont confirmé les limites du groupe.

Avec trois points et une différence de buts de −3, les Écossais ne peuvent prétendre figurer parmi les huit meilleurs troisièmes et sont donc éliminés dès le premier tour. À la tête de la sélection depuis 2019, Clarke avait pourtant prolongé son contrat de quatre ans il y a seulement un mois.

« L’aspect le plus émouvant de cet adieu concerne mes joueurs, sans lesquels nous n’aurions pas eu tous ces souvenirs que nous avons accumulés de 2019 à aujourd’hui », écrit notamment Clarke, âgé de 62 ans.

« Ils méritent tous les éloges et toute l’admiration qu’ils reçoivent, et ce fut un véritable honneur d’être leur entraîneur. Merci de m’avoir permis d’être ici, et bonne chance à mon successeur », a déclaré Clarke.

Sous sa direction, les Écossais se sont qualifiés pour deux Championnats d’Europe, puis ont atteint la Coupe du monde pour la première fois depuis 1998. La Fédération écossaise de football le présente comme le « sélectionneur le plus titré de l’histoire ».







