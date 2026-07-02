Le sélectionneur national Nagelsmann reçoit une demande surprenante de la part de la fédération allemande

L'avenir de Julian Nagelsmann à la tête de la Fédération allemande de football (DFB) semble plus que jamais compromis. Selon Sky Sport, après l'élimination prématurée en Coupe du monde, l'instance aurait vivement suggéré au sélectionneur de 38 ans de tirer les conséquences de cet échec et de présenter sa démission.

Jeudi, une réunion de crise de plus de trois heures et demie s’est tenue à Francfort, réunissant outre Nagelsmann le président de la DFB Bernd Neuendorf, ainsi qu’Andreas Rettig, Rudi Völler et Hans-Joachim Watzke.

Selon la chaîne, le sélectionneur a d’abord présenté une analyse approfondie des raisons de l’élimination prématurée en Coupe du monde. Les dirigeants lui ont ensuite signifié qu’il devait assumer la responsabilité de ces performances décevantes.

Selon la même source, il lui a été suggéré de démissionner ; à défaut, la DFB envisage de le licencier. Une indemnité d’environ sept millions d’euros lui aurait été proposée, assortie d’un délai de réflexion.

Une décision finale est attendue au plus tard en début de semaine prochaine. Après la rencontre, Neuendorf avait déjà laissé entendre que cette élimination constituait un revers cuisant et que la Fédération allemande ne pouvait pas faire comme si de rien n’était.

Selon le journaliste Ben Jacobs, la DFB aurait d’ores et déjà entamé des recherches pour lui trouver un successeur. Elle aurait décidé de se séparer de Nagelsmann après trois ans, et Jürgen Klopp apparaît comme le grand favori pour prendre sa suite.

Depuis début 2025, Klopp occupe un poste de coordination au sein de la structure footballistique du groupe Red Bull. Interrogé par MagentaTV, l’ancien entraîneur du Borussia Dortmund et de Liverpool a récemment indiqué ne pas avoir encore réfléchi à son avenir et estimé qu’il n’était pas opportun de s’exprimer à ce sujet.

Toutefois, selon Jacobs, Klopp se montre ouvert à l’idée de prendre les commandes de la Mannschaft.