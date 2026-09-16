Mark van Bommel annoncera vendredi sa première sélection à la tête de l’équipe nationale belge, mais il ne fera pas appel à Axel Witsel (37 ans). Le joueur aux 140 sélections avec la Belgique a mis un terme à sa carrière internationale.

En mai 2023, Witsel avait déjà annoncé son départ des Diables Rouges, avant d’effectuer par la suite un retour. L’été dernier, il figurait encore dans la sélection de Rudi Garcia pour la Coupe du monde. Cette fois, Witsel fait définitivement ses adieux.

« Cette fois, c’est vraiment le moment. J’ai décidé de mettre un terme à ma carrière internationale », a écrit Witsel sur Instagram. « Il est temps de laisser la place aux jeunes et à la nouvelle génération. »

« Cela a été un immense honneur de tout donner pendant dix-huit ans. Quand j’ai commencé à l’âge de 18 ans, je n’aurais jamais pu imaginer que j’accomplirais autant. Nous avons en tout cas vécu des moments incroyables ! »

« Merci aux supporters. Merci à tous mes coéquipiers, à tous mes entraîneurs et à toutes les personnes au sein de la fédération qui, de près ou de loin, ont contribué à mon développement durant toutes ces années. Je souhaite beaucoup de succès à l’équipe pour l’avenir. Je suis convaincu que l’avenir s’annonce radieux. Je vous aime, Belgique », a ajouté Witsel.

Plus tôt cette semaine, Matz Sels (34 ans) avait lui aussi décliné l’équipe nationale. Un entretien avec Van Bommel ne l’a pas fait changer d’avis. Après sa douloureuse absence de la sélection pour la Coupe du monde, le gardien a décidé qu’il ne voulait plus courir le risque d’une nouvelle déception.

Thibaut Courtois a également fait savoir qu’il ne serait pas disponible pour la prochaine trêve internationale, durant laquelle la Belgique disputera ses premiers matches de Ligue des nations. Plus tard, lorsque les qualifications pour l’Euro seront au programme, Courtois souhaite en revanche rejouer pour la Belgique.