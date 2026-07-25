Le sélectionneur de l’Espagne, Luis de la Fuente, s’est complètement lâché vendredi à la télévision espagnole au sujet de l’équipe d’Argentine. Le technicien dénonce le comportement des joueurs argentins après la rencontre.

L’Espagne a réussi dimanche soir, après 120 minutes de jeu, à venir à bout de l’Argentine, permettant ainsi au pays du sud de l’Europe de soulever le trophée pour la deuxième fois de son histoire.

Après le match, la situation a toutefois complètement dégénéré sur la pelouse et plusieurs échauffourées ont éclaté. Sur les images, on pouvait voir Leandro Paredes asséner des coups de poing à Gavi, et Roberto Ayala se montrer lui aussi physique envers Dani Olmo.

La FIFA a ouvert une enquête disciplinaire sur le comportement des Argentins, mais le sélectionneur De la Fuente ne s’était pas du tout rendu compte de l’ampleur des incidents après la rencontre.

« À ce moment-là, je ne me suis pas rendu compte de ce qui se passait, parce que j’étais en train de célébrer avec les joueurs / d’en enlacer d’autres. Mais ce qui s’est passé après le match est inacceptable en toutes circonstances », a-t-il déclaré au micro de TVE.

« C’est intolérable et inadmissible. Cela ne peut pas être permis. Des joueurs de ce calibre, avec un immense entraîneur, ont aussi dû se sentir mal en voyant les actes de leurs coéquipiers. Ce sont des scènes qui n’ont pas leur place dans le football. »

Le coach à succès de l’Espagne a ensuite également salué ses propres joueurs, qui, selon lui, ne se sont pas laissés provoquer par les Argentins.