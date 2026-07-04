Hossam Hassan, le sélectionneur de l’Égypte, a affirmé que les Pharaons n’auraient « pas peur d’affronter l’Argentine » en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026, ajoutant avec autorité : « Aucun Égyptien n’a peur de personne ». Cette déclaration intervient après la qualification historique aux tirs au but face à l’Australie.

Au micro de la chaîne « MBC Égypte » après la rencontre, il a exprimé sa fierté : « Je suis fier de mon équipe. Nous étions les meilleurs sur le terrain, nous avons dominé la rencontre et contrôlé le ballon, et nous avons surpassé l’Australie sur tous les plans. Nous avons joué jusqu’à la dernière seconde pour remporter la victoire. »

Il a ajouté : « Marmoush a failli marquer en début de seconde mi-temps, et après l’égalisation, nous avons dominé le match et mis la pression sur l’Australie jusqu’à ce qu’elle se replie dans sa zone défensive. »

Interrogé sur les larmes de Mohamed Salah et du staff après la qualification, il a expliqué : « Ces larmes sont la conséquence d’une pression immense. Notre objectif est de rendre le peuple égyptien heureux, où qu’il se trouve. »

Interrogé sur la performance de Salah, il a expliqué : « Je suis satisfait de l’avoir repositionné. Ce n’était pas un hasard : cela lui a permis de se sentir mieux physiquement et mentalement pour donner le meilleur de lui-même et apporter un plus à l’équipe. En Europe, on ne comptait pas sur lui à ce poste. »

Interrogé sur l’affrontement à venir avec Lionel Messi et l’Argentine, il a insisté : « Aucun Égyptien n’a peur de quiconque. Nous connaissons nos adversaires et nous les respectons ; nous donnerons tout et mettrons tous les atouts de notre côté. Nous analyserons l’équipe dans son ensemble, avec ou sans Messi. Nous sommes ambitieux, alors pourquoi ne pas l’emporter ? J’ai des joueurs dévoués. »

Rappelons que l’Égypte s’est qualifiée pour les huitièmes de finale pour la première fois de son histoire, après avoir battu l’Australie 4-2 aux tirs au but au stade de Dallas, le match s’étant terminé sur le score de 1-1 à l’issue du temps réglementaire et des prolongations.