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Belgium v Senegal: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

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Le sélectionneur du Sénégal constate : « Certains joueurs n'ont pas tenu le coup physiquement face à la Belgique. »

Belgique vs Sénégal
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P. Thiaw
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É.-U.

Thiao a refusé de s'engager dans la polémique sur l'arbitrage.

Papi Thiaw, le sélectionneur du Sénégal, a exprimé sa tristesse après l’élimination en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, battu 3-2 en prolongation par la Belgique, tout en refusant de commenter les décisions arbitrales.

« Je ne souhaite pas m’exprimer sur la décision de l’arbitre [d’accorder un penalty à la Belgique dans les dernières secondes] », a déclaré Thiaw. « C’est douloureux, mais il faut féliciter l’équipe qui a tout donné. »

« Nous n’avons pas su gérer notre avance de 2-0. Quant au penalty, chacun peut s’exprimer à ce sujet, mais je ne souhaite pas m’étendre sur ce point », a-t-il ajouté.

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Il a ajouté dans des déclarations rapportées par le site sénégalais « wiw sport » : « Nous avons eu des problèmes physiques, certains joueurs n’étaient plus en mesure de tenir le coup, nous avons donc dû procéder à des changements. Il faut l’accepter, c’est le football. »

La rencontre semblait se diriger vers une victoire sénégalaise, mais la sélection belge a soudainement réagi, inscrivant deux buts consécutifs par Romelu Lukaku et Youri Tielemans aux 86^e et 89^e minutes pour égaliser à 2-2.

La rencontre est alors allée en prolongation, au cours de laquelle les Diables Rouges ont arraché la qualification grâce à un penalty obtenu et transformé par Youri Tielemans à la 120^e+5 minute.

Grâce à ce succès historique, les Diables Rouges retrouvent les États-Unis en huitièmes de finale, eux-mêmes qualifiés après leur victoire 2-0 sur la Bosnie-Herzégovine.

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