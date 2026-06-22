Bab Thiaw, le sélectionneur du Sénégal, a prévenu : ses joueurs « mourront pour l’Afrique » lors de la rencontre face à la Norvège, demain mardi, pour le compte de la deuxième journée du groupe 9 de la Coupe du monde 2026. Il a rappelé que les « Lions de la Teranga » ne sont pas devenus champions d’Afrique par hasard et qu’ils ont le devoir de représenter l’Afrique avec honneur.

Lors de la conférence de presse d’avant-match, il a rappelé que les Lions de la Teranga, qualifiés pour le Mondial en tant que champions d’Afrique, étaient prêts à « mourir pour l’Afrique et le Sénégal », insistant sur leur devoir de représentation « comme il se doit ».

Conscient que la défaite initiale face à la France (3-1) a placé les siens dans une position délicate, il rappelle qu’un deuxième revers compliquerait fortement l’accès aux seizièmes de finale, malgré l’ultime rencontre à venir contre l’Irak.

« Nous sommes dans un groupe difficile, et nous le savions dès le départ. Les trois matchs sont des finales. Nous avons perdu la première, mais tout reste encore possible. Nous ne pouvons commettre aucune erreur face à la Norvège ; tout le monde est prêt et veut donner le meilleur de lui-même », a-t-il déclaré.

Interrogé sur Erling Haaland, auteur d’un doublé contre l’Irak (4-1), le technicien a coupé court : se concentrer uniquement sur l’attaquant norvégien serait une erreur.

« Il n’existe pas de plan anti-Haaland, mais un plan anti-Norvège. Nous possédons des défenseurs aguerris, habitués aux compétitions de haut niveau et déjà confrontés à des avant-postes de cette trempe. L’essentiel est de savoir comment contenir l’équipe norvégienne dans son ensemble », a-t-il expliqué.

Interrogé sur la meilleure équipe africaine actuellement en Coupe du monde, Thiaw a refusé de citer un nom, déclarant : « Pour moi, la meilleure équipe africaine à l’heure actuelle est celle qui obtient de bons résultats, mais ce n’est que le début, et c’est au final que l’on tirera le bilan. »

Rappelons que le Sénégal n’a pas réussi à garder ses cages inviolées lors de ses 12 dernières rencontres mondiales, depuis sa célèbre victoire initiale contre la France en 2002, ce qui a poussé Thiaw à souligner : « Nous avons encaissé trop de buts, l’erreur est désormais interdite. »