Le sélectionneur du Sénégal a exprimé sa déception : « Nous aurions pu mener de deux buts face à la France. »

Le sélectionneur du Sénégal, Babi Thiaw, a déploré les nombreuses occasions manquées et le manque d’efficacité offensive après la défaite 3-1 concédée face à la France mardi, lors de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

« Si l’on considère le match dans son ensemble, si nous avions été plus efficaces, nous aurions pu mener 1-0, voire 2-0, à la mi-temps », a déclaré Thiaw dans des propos rapportés par le journal « The Athletic ».

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Il a ajouté : « Nous avons commis quelques erreurs. Sur les occasions qui se sont présentées à la France, nous avons perdu le ballon. Et grâce à leurs qualités techniques, nous n’avons pas pu les contrer. »

Interrogé sur son choix d’adopter un plan défensif en retrait, Thiaw a répondu : « Nous voulions gagner ce match, et cela s’est vu sur le terrain. »

Tourné vers l’avenir, le sélectionneur sénégalais a ensuite ajouté : « Nos joueurs sont compétitifs. Ils savent qu’il reste deux matchs (dans la phase de groupes), ce match est terminé. Nous devons aller de l’avant… Nous devons prendre 6 points lors des deux prochains matchs. »

Rappelons que les Lions ont dominé une grande partie de la première période, mais ont manqué de justesse dans la finition, gâchant au moins deux occasions franches par Nicolas Jackson et Ismaïla Sarr, avant que les Bleus ne fassent valoir leur supériorité technique pour plier le match en seconde mi-temps (3-1).