L’Espagnol Roberto Martínez, sélectionneur du Portugal, a mis fin à la polémique sur son avenir à la tête du « Brésil de l’Europe » en affirmant que son unique focus était la Coupe du monde 2026, à quelques heures du match d’ouverture des Portugais face à la République démocratique du Congo.

La sélection portugaise, l’un des principaux favoris au titre, entame sa campagne par un match contre la République démocratique du Congo à Houston, alors que les spéculations vont bon train sur l’avenir de Martínez après l’expiration de son contrat actuel.

«Il n’y a aucune nouvelle», a-t-il tranché.

Interrogé lors de la conférence de presse d’avant-match sur les spéculations le donnant partant après la Coupe du monde, le technicien a coupé court à la polémique.

« Il n’y a aucune nouvelle concernant mon avenir », a-t-il déclaré, selon le journal espagnol Marca. « Notre priorité est de poursuivre le travail entamé il y a trois ans et demi. Nous sommes désormais en Coupe du monde après 40 matchs et la victoire en Ligue des Nations. Toute notre attention est tournée vers le tournoi, c’est pourquoi je le répète : il n’y a aucune nouvelle. »

Satisfait de la préparation

Satisfait de la préparation de la sélection portugaise, il a affirmé que l’équipe avait atteint le niveau d’exigence requis à tous les niveaux.

« La préparation a été parfaite à tous points de vue, a-t-il expliqué. Notre seul souci est que Ruben Dias n’a pas encore retrouvé son niveau optimal et il ne sera pas aligné pour le premier match. Nous ne voulons prendre aucun risque, d’autant qu’il poursuit un travail individuel. »

Il a ajouté : « Hormis ce cas, la préparation a été très positive et le niveau des entraînements était très élevé. Nous nous sommes acclimatés au décalage horaire, nous avons adapté notre corps à l’humidité et aux températures de Miami, et nous sommes désormais prêts pour le match. »

Un coup dur pour Ruben Dias

Le sélectionneur a confirmé que le défenseur, touché lors de la rencontre amicale contre le Nigeria, ne sera pas aligné pour le match d’ouverture.

« Ruben Dias est arrivé en sélection en pleine forme après avoir joué l’intégralité du match avec son club en Premier League, mais il a subi un choc violent lors de la rencontre amicale contre le Nigeria », a expliqué le sélectionneur.

« Les examens médicaux sont rassurants, mais ce n’est pas le moment de prendre de risques avec un joueur aussi important. Nous voulons qu’il soit à 100 % pour la Coupe du monde », a-t-il conclu.

Mise en garde face à la République démocratique du Congo

Le sélectionneur a également refusé de sous-estimer son principal adversaire dans le tournoi, soulignant que la République démocratique du Congo possédait les atouts nécessaires pour se révéler un adversaire redoutable.

« Nous devons respecter la sélection de la République démocratique du Congo, a-t-il déclaré. Elle dispose d’un sélectionneur qui travaille avec l’équipe depuis longtemps, et elle a bénéficié d’un temps de préparation suffisant. Elle a également réalisé une phase de préparation remarquable et s’est qualifiée pour la Coupe du monde après avoir battu le Nigeria puis franchi le barrage intercontinental. »

Il a ajouté : « La sélection congolaise n’est pas une équipe qui se contente de défendre bas, elle fait preuve d’une grande souplesse tactique. Les sélections africaines ont beaucoup progressé ces dernières années ; elles sont devenues plus variées et comptent de nombreux joueurs évoluant dans les meilleurs championnats européens. »