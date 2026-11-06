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Cristiano Ronaldo a officiellement annoncé sa retraite internationale dans un message vidéo empreint d’émotion, mettant fin à une ère historique. L’attaquant de 41 ans quitte la sélection portugaise après un vif désaccord avec le sélectionneur Jorge Jesus sur son temps de jeu lors de la trêve internationale de septembre.

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Une fin amère pour une carrière emblématique

Ronaldo a confirmé sa retraite internationale dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux. Sa dernière apparition avec le Portugal remonte à la victoire 1-0 contre le pays de Galles en Ligue des nations, en septembre.

La situation s'est rapidement dégradée lors du match suivant, contre la Norvège. L'attaquant est resté sur le banc sans entrer en jeu, ce qui a provoqué une vive confrontation avec le sélectionneur Jesus.

Le joueur de 41 ans a affirmé que Jesus n'avait pas tenu sa promesse de lui accorder au moins 30 minutes de jeu, alors même qu'il lui avait demandé de s'échauffer. Le différend s'est aggravé lorsque le sélectionneur n'a pas respecté un accord présumé selon lequel il devait expliquer publiquement cette mise à l'écart, insistant sur le fait que la composition de l'équipe relevait de sa seule responsabilité. L'attaquant a alors refusé de s'entraîner et quitté le groupe avant le match contre le Danemark.

Jesus rend hommage à une icône mondiale

Malgré ce départ acrimonieux, le sélectionneur du Portugal a rendu un vibrant hommage à la légende et assuré qu'aucune rancœur ne subsistait. « Cris est une icône mondiale, pour le Portugal comme pour l'équipe nationale », a déclaré Jesus.

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« Il a tant apporté à l'équipe nationale au fil des années. C'est un modèle pour les jeunes Portugais, la plupart de ses supporters sont jeunes. J'ai eu l'occasion de passer un an avec lui à Al Nassr. Il restera toujours une icône de l'équipe nationale et de notre histoire. J'ai fait installer une grande photo de lui dans l'auditorium. C'est sa décision. »

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Jesus a révélé avoir tenté d'éviter cette issue, ajoutant : « Nous en avions déjà parlé avant l'annonce de la première liste. Je lui ai demandé de rester avec moi parce que j'avais besoin de lui à mes côtés, mais je dois accepter sa décision. Il restera toujours dans le cœur des Portugais et fera toujours partie de l'équipe nationale. Rien ne peut changer cela. Il restera toujours une icône du football portugais. »

Les doutes sur son avenir planaient déjà

Les spéculations sur la durée de sa carrière internationale circulaient depuis l'élimination du Portugal en Coupe du monde, durant l'été. À l'époque, Jesus avait réussi à convaincre le vétéran de repousser sa retraite.

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Le sélectionneur avait auparavant publiquement affirmé qu'il appartenait au joueur de décider. Le mois dernier, Jesus déclarait : « Cristiano doit terminer son parcours en équipe nationale comme il le souhaite, c'est lui qui décidera comment il veut le faire. Lors de ma première convocation, je lui ai dit : “J'ai besoin de toi, j'ai besoin que tu sois près de moi, que tu joues ou non, j'ai besoin de toi.” Et aujourd'hui, je dis la même chose. »

L'une des plus grandes carrières internationales s'achève désormais dans un climat de controverse. L'attaquant quitte la sélection avec des statistiques stupéfiantes : 146 buts en 234 apparitions, ainsi qu'un Championnat d'Europe et une Ligue des nations remportés.

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Le Portugal sans son capitaine légendaire

Le Portugal doit rapidement s'adapter à une nouvelle ère : sa campagne de Ligue des nations reprendra plus tard ce mois-ci, avec des matches contre le Danemark et le pays de Galles, sans le meilleur buteur de son histoire.

De son côté, Ronaldo se consacrera entièrement à son club. Il a toutefois manqué le déplacement d'Al-Nassr en Ouzbékistan en Ligue des champions de l'AFC pour des raisons de sécurité.