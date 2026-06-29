Le sélectionneur du Paraguay lance un défi : « Nous avons déjà battu des équipes plus fortes que l’Allemagne. »

Gustavo Álvaro, le sélectionneur paraguayen, a annoncé que son équipe s'appuierait sur ses récents succès contre l'Argentine et le Brésil en éliminatoires de la Coupe du monde pour défier lundi l'Allemagne, quadruple championne du monde.

« Nous avons déjà affronté l’Argentine et le Brésil, et nous les avons battus. Ces deux équipes ont un statut au moins équivalent à celui de l’Allemagne », a-t-il déclaré en conférence de presse d’avant-match.

Qualifié pour la Coupe du monde pour la première fois depuis 2010 – année où il avait cédé de justesse en quarts de finale contre l’Espagne, future lauréate – le Paraguay avait mal entamé ses éliminatoires avant de renverser la tendance sous la houlette d’Álvaro, arrivé en août 2024.

Sous sa direction, la sélection a renversé ces deux géants sud-américains.

Le début de parcours du Paraguay dans le tournoi a connu un sérieux accroc avec une défaite 4-1 face aux États-Unis, pays hôte et participant au tournoi, avant de s’imposer 1-0 face à la Turquie – malgré l’expulsion d’un de ses joueurs et les 33 tirs cadrés de l’adversaire – puis de conclure sur un 0-0 contre l’Australie.

Ce parcours lui a permis de se qualifier de justesse pour les huitièmes de finale.

Le milieu de terrain Diego Gómez, suspendu après deux avertissements en phase de groupes, manquera la rencontre.

Selon plusieurs sources médiatiques, le défenseur central Omar Alderete est également incertain en raison d’une blessure.

En revanche, Miguel Almirón, autre élément créatif, fait son retour après avoir purgé sa suspension d’un match suite à un carton rouge pour s’être couvert la bouche lors d’une altercation face à la Turquie.

Alvaro, qui a déjà dirigé l’Équateur, le Costa Rica et les Boca Juniors dans son Argentine natale, a indiqué avoir préparé un dossier très complet en vue du match contre l’Allemagne, mais s’est contenté d’une seule séance d’entraînement pour la rencontre de lundi, qui se déroulera près de Boston, dans l’antre des New England Patriots, équipe de la Ligue nationale de football américain (NFL).

Gustavo Gómez, le capitaine paraguayen, a abondé dans le sens d’Álvaro en soulignant l’importance de défier les cadors sud-américains lors des qualifications à la Coupe du monde.

Gómez a déclaré : « Tout ce que nous avons vécu et accompli lors des éliminatoires – face à des adversaires très coriaces comme le Brésil, l’Uruguay, l’Argentine, l’Équateur et la Colombie – nous a confrontés à de nombreuses situations de pression que nous avons su surmonter. »