Le sélectionneur du Mexique s’apprête à faire une annonce majeure concernant Edson Álvarez immédiatement après la rencontre

Edson Álvarez sera titulaire lors du prochain match du Mexique, a annoncé le sélectionneur Javier Aguirre à l’issue de la rencontre face à l’Afrique du Sud (2-0).

Les Mexicains ont parfaitement lancé leur Coupe du monde jeudi soir en battant l’Afrique du Sud 2-0, grâce à des réalisations de Julián Quiñones et Raúl Jiménez.

Alors que le score était déjà de 2-0, Álvarez est entré en jeu pour jouer les vingt dernières minutes au milieu de terrain.

En fin de rencontre, le Mexique a toutefois reçu un carton rouge pour une faute de César Montes, auteur d’une intervention sur un adversaire parti en contre.

Il sera donc aligné d’entrée en défense centrale face à la Corée du Sud, match programmé dans la nuit de jeudi à vendredi à 3h00, heure néerlandaise.