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Abdelmawgood Samir

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Le sélectionneur du Maroc l’assure : « Affronter la France ? Nous sommes prêts. »

Canada vs Maroc
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M. Ouahbi
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É.-U.

Les Lions de l'Atlas ne craignent personne

Mohamed Wahbi, le sélectionneur des Lions de l’Atlas, a affiché sa satisfaction après la qualification du Maroc pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026. Les Marocains ont dominé le Canada 3-0 vendredi soir au stade NRG à Houston (États-Unis), lors des huitièmes de finale de la compétition.

Au micro de « beIN Sports » après la rencontre, il a déclaré : « Oui, notre objectif principal était de nous qualifier. Je m’attendais également à un certain style de jeu de notre part. L’équipe canadienne a su tirer parti de ses occasions ; leur performance a été impressionnante, mais j’ai été impressionné par notre réaction. Nous avons réussi à leur faire mal en deuxième mi-temps. »

Il a ajouté : « Si l’on veut atteindre les phases finales, il faut traverser des moments difficiles, mais je suis extrêmement heureux. La volonté était bien là ; ce match nous a beaucoup épuisés. »

Il a ajouté que la prestation en deuxième période reflétait la personnalité et la capacité du groupe à gérer la pression, tout en saluant la grande maturité tactique qui a permis ce succès mérité. Le technicien a toutefois rappelé que l’étape suivante exigera encore plus de concentration et une préparation mentale solide pour continuer vers le dernier carré.

Interrogé sur son futur adversaire en quarts de finale, Wahbi a répondu avec assurance : « La France ou le Paraguay ? Peu importe, nous sommes prêts à affronter n’importe quelle équipe avec le même état d’esprit et la même détermination qui nous ont permis d’atteindre ce niveau. »

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