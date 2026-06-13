Le sélectionneur du Japon présente ses excuses à tous, à la veille du match de Coupe du monde contre les Pays-Bas : « Je suis sincèrement désolé. »

À la veille du match de Coupe du monde contre les Pays-Bas, le sélectionneur japonais Hajime Moriyasu a admis avoir présenté ses excuses à Wataru Endo. Le milieu de terrain de Liverpool avait tout mis en œuvre pour être prêt pour la Coupe du monde, mais c’est finalement Moriyasu lui-même qui a pris la décision de l’écarter de sa sélection.

Victime depuis des mois d’une blessure tenace au pied, le milieu de terrain était néanmoins convaincu de pouvoir prendre part à la Coupe du monde. Le 31 mai, il a d’ailleurs disputé une mi-temps lors de la rencontre amicale face à l’Islande, marquant son retour sur les terrains.

Malgré cette apparition, Endo conservait l’espoir d’être retenu, mais le sélectionneur a finalement tranché. « Je l’ai encouragé à jouer le plus longtemps possible contre l’Islande et j’ai surveillé son état de près », explique Moriyasu, selon Voetbal International.

« En concertation avec le staff médical, j’ai estimé qu’il lui serait difficile d’être à 100 % pour le premier match et pour l’ensemble de la compétition. »

« Bien sûr, il était déçu. Je suis sincèrement désolé d’avoir blessé Wataru, sa famille et tous ceux qui l’aiment. Je tiens à présenter mes excuses à tout le monde, mais cette décision a été prise dans l’intérêt de l’équipe et dans l’intérêt du Japon. »

Côté japonais, c’est Ko Itakura qui portera le brassard dimanche. Le sélectionneur apprécie particulièrement le défenseur de l’Ajax : « Ko fait partie de l’équipe depuis des années et incarne les principes que je défends, sur le terrain comme en dehors. »

« Je l’ai également nommé capitaine car, grâce à sa personnalité, il peut créer une bonne ambiance au sein de l’équipe et communiquer efficacement avec tout le monde », a expliqué Moriyasu à Voetbal International.