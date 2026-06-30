Le sélectionneur du Japon estime que « l’histoire ne nous pardonnera pas cette défaite face au Brésil »

L'équipe nationale japonaise a vécu un dénouement familier et douloureux lors de la Coupe du monde, après son élimination de la compétition.

Lundi, les Japonais ont résisté jusqu’au bout avant de céder, signant ainsi une troisième élimination d’affilée au stade des huitièmes de finale.

La sélection brésilienne, quintuple championne du monde, l’a emporté 2-1 grâce à une réalisation décisive en toute fin de temps additionnel.

« Nous n’avons pas atteint notre objectif cette fois-ci, mais nous pouvons d’ores et déjà nous projeter vers la prochaine Coupe du monde, voire celle d’après », a déclaré Hajime Moriyasu, le sélectionneur japonais, en conférence d’après-match. « Nous devons travailler pour y parvenir, et c’est déjà ce que nous faisons. »

Il y a quatre ans, les Nippons avaient déjà mené au score dès l’entame avant de s’incliner aux tirs au but face à la Croatie en huitièmes de finale, En 2018, les « Samouraïs » avaient déjà mené 2-0 face à la Belgique en seconde période avant de s’incliner 3-2 sur un but encaissé dans le temps additionnel.

Moriyasu a ajouté : « Je ne pense pas que l’histoire sera clémente avec nous, mais si nous parvenons à surmonter ce qui s’est passé aujourd’hui, nous verrons peut-être un jour l’histoire s’écrire autrement. »

Lundi, les Nippons avaient pourtant frappé les premiers : Kaishu Sano ouvrait le score à la 29^e minute. Casemiro égalisait de la tête à la 56^e, avant que Gabriel Martinelli ne délivre les siens dans le temps additionnel.

Le gardien japonais Zion Suzuki a réalisé quatre arrêts durant la rencontre, mais il a refusé de répondre aux questions en anglais après cette défaite cruelle, malgré la solide performance qu’il a livrée face à l’une des meilleures équipes du monde.

Le Japon ne compte qu’une seule victoire en quinze confrontations avec le Brésil, pour deux matchs nuls ; cette unique succès remonte à une rencontre amicale disputée en octobre dernier.

Moriyasu a ajouté : « L’écart se resserre. Le Brésil est une équipe de haut niveau et nous nous en approchons. »

Le sélectionneur japonais a rappelé la défaite subie par son équipe au Qatar il y a quatre ans, avant d’ajouter : « Nous devons élever notre niveau de jeu. »

Il a confié avoir demandé à ses joueurs, après la rencontre, de garder en mémoire cette frustration afin d’en faire un levier de progression, avant d’assumer personnellement l’entière responsabilité de la défaite.

« Nous voulions remporter le titre, a-t-il poursuivi, et nous n’y sommes pas parvenus. En tant qu’entraîneur, je suis désolé de ne pas avoir été à la hauteur pour les mener au niveau requis et atteindre cet objectif. »