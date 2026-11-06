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Le sélectionneur du Danemark, Brian Riemer, s’est confié sur la décision difficile de ne pas retenir le défenseur du FC Barcelone Andreas Christensen dans sa dernière liste pour les prochains matches de la Ligue des nations. Le défenseur central reste indisponible en raison d’un problème persistant à la cuisse, obligeant la sélection danoise à chercher d’autres solutions pour stabiliser sa défense.

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Christensen toujours absent avec le Danemark

Le Danemark devra une nouvelle fois se passer de Christensen pour ses prochains matches cruciaux de Ligue des nations. Le défenseur central du FC Barcelone n’est plus disponible depuis septembre, après s’être blessé à la cuisse lors de la victoire de son club contre Séville (3-1). Son absence reste un coup dur pour la sélection. Malgré les efforts du staff médical danois pour se coordonner avec celui du club catalan, le joueur de 30 ans n’a pas été jugé suffisamment rétabli pour retrouver la sélection. Rasmus Nicolaisen a donc été appelé en renfort en défense.

Évoquant la situation, Riemer a détaillé les nombreux efforts entrepris pour permettre à l’ancien joueur de Chelsea de revenir dans le groupe. « J’ai parlé à Hansi Flick au sujet d’AC, et notre staff médical a bien sûr été en contact avec celui du FC Barcelone. Nous avons essayé de faire tout ce que nous pouvions. Nous avons aussi beaucoup parlé à AC, bien sûr. Même s’il est l’un de nos joueurs les plus importants, il n’a pas été possible de le remettre sur pied », a-t-il déclaré à TV 2 Sport.

Riemer a ensuite expliqué les raisons de cette décision, privilégiant la santé du joueur à long terme plutôt qu’un bénéfice immédiat. « Même s’il pouvait être sur le banc du FC Barcelone dimanche, il est encore très loin de pouvoir commencer un match et doit reprendre progressivement dans de bonnes conditions. Le risque, pour lui, pour le FC Barcelone et pour la sélection, concerne sa santé future. Il faut faire les choses correctement. Il y avait un large consensus là-dessus », a ajouté le sélectionneur.

Des solutions en défense qui ont fait leurs preuves

Si l’absence de Christensen se fait sentir, Riemer s’est dit confiant envers les joueurs qui l’ont remplacé ces derniers mois. Le sélectionneur danois a souligné que son équipe avait pris l’habitude de jouer sans son défenseur vedette, ce qui atténue les conséquences de son indisponibilité prolongée. Il a cité les performances de Joachim Andersen et d’Oliver Provstgaard, qui ont tenu la défense lors des quatre dernières rencontres internationales, comme un motif d’optimisme avant les matches contre le Portugal et la Norvège.

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« Je dirais les choses ainsi : ce serait un plus gros problème si la sélection n’avait pas l’habitude de jouer sans Andreas Christensen, mais elle y est habituée. Je dois aussi dire que je suis plutôt rassuré par Joakim Andersen et Oliver Provstgaard, qui ont été très solides lors des quatre derniers matches », a indiqué Riemer.

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Un joueur de Manchester United également absent

Christensen n’est pas le seul absent de marque côté danois : Patrick Dorgu, joueur de Manchester United, est lui aussi forfait pour ces deux rencontres. Blessé lors de la précédente trêve internationale, Dorgu se rapproche d’un retour à l’entraînement avec l’équipe première à Old Trafford, mais il n’a pas été jugé prêt à répondre aux exigences des matches internationaux. Riemer a révélé que le club de Premier League avait finalement pris la décision concernant la disponibilité du jeune joueur pour les rencontres de novembre.

Au sujet du jeune joueur de Manchester United, Riemer a déclaré : « Il s’en est fallu de peu pour qu’il figure dans le groupe de United ce week-end. Malheureusement, sa blessure l’a tenu éloigné des terrains très longtemps et elle est relativement complexe. Entre le moment où l’on peut prendre place sur le banc et celui où l’on peut être compétitif lors d’un rassemblement en sélection, où il faut être capable de jouer et de débuter un match, il y avait malheureusement encore trop de chemin à parcourir. Dans ce cas, la décision a été assez simple, car United a mis fin à cette possibilité lorsque nous avons échangé avec le club, en nous disant qu’il ne pourrait tout simplement pas être prêt. »

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Le Portugal et la Norvège en ligne de mire

Le Danemark aborde un calendrier difficile alors qu’il cherche à consolider sa position au classement de la Ligue des nations. L’équipe se rendra au Portugal le 14 novembre, avant de recevoir la Norvège au Parken le 17 novembre. L’absence de plusieurs cadres mettra à l’épreuve la profondeur de l’effectif, tandis que Riemer tentera de mettre en œuvre sa vision à long terme pour la sélection tout en composant avec ces blessures.

La liste complète du Danemark

Gardiens : Andreas Jungdal, Mads Hermansen, Filip Jorgensen.

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Défenseurs : Joachim Andersen, Rasmus Nicolaisen, Oliver Provstgaard, Victor Nelson, Rasmus Nissen Kristensen, Alexander Bah, Joakim Maehle, Victor Bak.

Milieux de terrain : Pierre-Emile Hojbjerg, Victor Froholdt, Mads Bidstrup, Morten Hjulmand, Albert Gronbaek, Mathias Jensen.

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Attaquants : Mikkel Damsgaard, Gustav Isaksen, Mohamed Daramy, Jesper Lindstrom, Andreas Olsen, Rasmus Hojlund, William Osula.