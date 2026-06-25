Bobista, le sélectionneur du Cap-Vert, anticipe un match exigeant contre l'Arabie saoudite en Coupe du monde et entend qualifier son équipe pour les seizièmes de finale.

Les deux équipes s’affronteront samedi matin au stade NRG de Houston (États-Unis), lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Dans une interview accordée au journal saoudien « Al-Riyadiah », il a affirmé : « La sélection saoudienne est une équipe bien organisée, très compétitive et forte d’une grande expérience des phases finales de la Coupe du monde. »

« Si je devais retenir un seul joueur saoudien, je choisirais Salem Al-Dossari pour son influence décisive et sa capacité à faire basculer les matchs », a-t-il expliqué.

Il a toutefois nuancé : « Mais la véritable force de la sélection saoudienne ne réside pas dans un joueur en particulier, mais dans son jeu collectif, un aspect pour lequel nous avons le plus grand respect. »

Il a conclu : « Nous respectons l’équipe d’Arabie saoudite et nous nous attendons à un match très difficile, mais nous croyons aussi en nos propres capacités. »

Il a poursuivi : « Ce Mondial nous a déjà montré qu’il n’existe pas de match facile ni de résultat acquis d’avance. »

Il conclut : « Les commentaires négatifs ne font que renforcer notre motivation à continuer de prouver notre identité et nos capacités. Au final, les opinions restent en dehors du terrain, et ce qui compte, c’est la performance des équipes pendant les 90 minutes. Nous sommes prêts à relever le défi. »

Une victoire est impérative pour les deux formations afin d’accéder aux seizièmes de finale, sans devoir compter sur le classement des meilleurs troisièmes.

L’Arabie saoudite pointe à la quatrième et dernière place du groupe H avec un seul point, à une unité de l’Uruguay et du Cap-Vert, tandis que l’Espagne mène la course avec quatre points.