Le sélectionneur du Canada a exprimé sa frustration après l’élimination en Coupe du monde face au Maroc : « C’est nous qui étions la meilleure équipe ! »

Le sélectionneur du Canada, Jesse Marsch, a exprimé sa déception après l’élimination de son équipe à la Coupe du monde. Après une première mi-temps très équilibrée face au favori marocain, le Canada a encaissé un but décisif juste après la reprise, avant de s’incliner 0-3. « Nous étions la meilleure équipe ! », a néanmoins affirmé Marsch avec conviction.

Les Canadiens ont étonnamment bien tenu tête aux Marocains en première période, marquée par de nombreuses fautes violentes, sanctionnées par quatre cartons jaunes contre le Maroc et deux contre le Canada.

Dès la reprise, Azzedine Ounahi, bien servi sur coup franc par Achraf Hakimi, a ouvert le score. Le Maroc a alors géré la rencontre avec plus de sérénité et a ajouté deux nouveaux buts, encore par Ounahi puis par Soufiane Rahimi.

Interrogé après la rencontre sur l’intensité à maintenir dans de telles affiches, il a rétorqué avec véhémence : « Mais bon sang, c’était nous la meilleure équipe ! C’était nous la meilleure équipe, non ? »

« Ils ont réalisé quelques actions de plus que nous, mais le problème ne venait pas de l’intensité. Ils ont fait preuve d’un peu plus de qualité dans la phase finale de l’attaque, et il nous a manqué ce petit plus pour réaliser l’action décisive au moment où il le fallait. »

« Mais en ce qui concerne le plan de jeu, la philosophie du football, l’idée d’un groupe de joueurs qui croient en eux et qui se battent face à une équipe de haut niveau qui n’a pas perdu depuis si longtemps… Nous étions de loin la meilleure équipe en première mi-temps, et même au début de la seconde mi-temps ! »

« Une seule action – ce coup franc astucieux de Hakimi – a fait la différence, sinon la rencontre nous était destinée », a-t-il insisté. Le Maroc, désormais qualifié, affrontera la France ou le Paraguay en quart de finale, jeudi à 22h (heure néerlandaise) à Boston.



