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Le sélectionneur du Brésil, Carlo Ancelotti, n’a pas tenu compte des protestations du président du FC Barcelone, Joan Laporta, et a convoqué Raphinha pour les prochains matches amicaux de la Seleção en Asie. Cette décision a provoqué un nouveau différend entre le club catalan et la fédération brésilienne de football, après les récents problèmes de blessures de l’attaquant.

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Ancelotti maintient sa décision de convoquer Raphinha

Le technicien italien a confirmé jeudi que le joueur de 29 ans ferait partie du groupe qui se rendra à Singapour pour disputer deux matches amicaux internationaux contre le Japon et le pays hôte. Cette convocation intervient alors que Raphinha n’a repris la compétition que récemment, après une blessure musculaire subie lors de la précédente trêve internationale en Australie. Les contraintes logistiques de ce déplacement suscitent une vive inquiétude au Spotify Camp Nou : l’aller-retour à Singapour représente près de 22 000 kilomètres. Le président de Barcelone, Joan Laporta, avait déjà exprimé sa frustration, estimant que le calendrier international chargé pénalisait injustement les clubs.

Mais ces critiques publiques n’ont pas fait fléchir Ancelotti lors de sa conférence de presse au siège de la CBF, à Rio de Janeiro. Il a réaffirmé son autorité sur la sélection des joueurs en équipe nationale. « Nous entretenons de bonnes relations avec les clubs brésiliens et les clubs européens, avec lesquels nous échangeons des informations sur les joueurs. Dans l’ensemble, ces relations sont bonnes », a-t-il déclaré, selon SPORT.

La fierté nationale passe avant tout pour le Brésil

L’ancien entraîneur du Real Madrid s’est montré plus ferme lorsqu’il a été interrogé sur la pression exercée par les dirigeants de clubs européens. Il a clairement indiqué que les besoins de la sélection brésilienne passeraient toujours en premier pendant les périodes réservées aux sélections par la FIFA, quelle que soit la situation des clubs concernés dans leurs compétitions nationales. L’Italien est actuellement chargé de reconstruire un groupe qui a connu des difficultés lors des derniers grands tournois et considère chaque trêve internationale comme une étape essentielle.

S’il a fait preuve d’une certaine souplesse envers des clubs brésiliens comme Flamengo et Palmeiras, actuellement engagés dans une lutte serrée pour le titre, Ancelotti n’a pas accordé la même faveur aux équipes européennes. Il insiste sur la nécessité de garder ensemble l’« ossature » de son équipe. « Nous n’avons pas de demandes particulières et nous n’en avons pas besoin. Pendant les dates FIFA, nous convoquerons les joueurs que nous jugeons importants pour la sélection brésilienne », a-t-il expliqué.

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« C’est un moment délicat. C’est pourquoi nous n’avons convoqué qu’un seul joueur par équipe et décidé de ne prendre personne de Flamengo ou de Palmeiras, car ces clubs se battent pour le titre. »

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Préparer un nouveau cycle en vue de la Coupe du monde

La présence de Raphinha s’inscrit dans une stratégie plus large visant à intégrer de jeunes joueurs tout en conservant un noyau de cadres expérimentés. Ancelotti a souligné que le groupe comptait quinze joueurs de moins de 23 ans, mais estime que les joueurs confirmés sont nécessaires pour guider la nouvelle génération. Le joueur de Barcelone est considéré comme l’un des cinq piliers essentiels de l’équipe actuelle.

« Nous avons lancé un projet de renouvellement et c’est le moment idéal pour le mener à bien. En septembre, nous avons commencé à évaluer des joueurs plus jeunes et nous continuons maintenant avec ces joueurs qui peuvent représenter l’avenir de la sélection brésilienne. Nous avons constitué un groupe équilibré, avec neuf joueurs en âge de participer aux Jeux olympiques et jusqu’à quinze joueurs de moins de 23 ans », a expliqué le sélectionneur.

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« Nous avons choisi cinq joueurs qui ont participé à la dernière Coupe du monde et qui seront importants pour ce nouveau cycle, au cours duquel nous disputerons la Copa América et une autre Coupe du monde. Ces joueurs sont Marquinhos, Gabriel Magalhaes, Bruno Guimaraes, Vinícius Junior et Raphinha. »

Souplesse tactique et rôle de numéro neuf

Au-delà de la polémique sur sa convocation, Ancelotti a évoqué l’évolution du rôle de Raphinha sur le terrain. Sous les ordres de Hansi Flick à Barcelone, le Brésilien a souvent évolué comme avant-centre ou numéro neuf mobile, alors qu’il occupait traditionnellement les ailes. Interrogé sur son intention de reproduire cette expérience tactique en sélection, Ancelotti est resté assez réservé quant à ses projets précis pour les deux prochains matches amicaux.

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« Nous avons des attaquants polyvalents qui peuvent occuper plusieurs postes. Je me concentre sur ce que nous pouvons faire, et non sur les qualités de nos adversaires. Nous continuerons à jouer avec trois milieux de terrain et trois attaquants », a déclaré Ancelotti.