Le sélectionneur de la Suisse Espoirs : « Romano ? Peut-être qu’avec l’Italie, il ne jouera qu’un seul match »

Le sélectionneur de la Suisse Espoirs Alex Frei a parlé à Rsi d’Alessandro Romano, milieu de terrain de Cagliari qui a choisi l’Italie après avoir effectué son parcours avec les sélections suisses. Même si le sujet a beaucoup fait parler en Suisse, l’entraîneur ne considère pas la décision du milieu comme une défaite pour la Fédération : « On a beaucoup fait pour lui, mais quand il était petit, il ne dormait probablement pas avec le maillot à croix blanche, mais avec celui de l’Italie ».





L’entraîneur a aussi clarifié ce qui pourrait être les conséquences du choix de Romano : « Il doit être conscient qu’avec l’Italie, il pourrait jouer un match puis ne plus être convoqué pendant cinq ans, alors qu’avec la Suisse, il en aurait peut-être joué vingt de suite ».