La République démocratique du Congo a vu son aventure en Coupe du monde prendre fin mercredi après un match très courageux contre l'Angleterre (2-1). À la fin de la conférence de presse d'après-match, le sélectionneur Sébastien Desabre a soudainement appris le décès de son père.

Le porte-parole de la RD Congo a alors surpris l’assistance en concluant la conférence par une annonce inattendue : « Nous tenons à vous informer que l’entraîneur a perdu son père. Toutes nos condoléances. »

Le visage de Desabre, jusqu’alors impassible, s’est soudainement fermé, révélant l’ampleur du choc. Selon la presse congolaise, il aurait découvert la nouvelle à cet instant précis.

On ignore pourquoi l’information ne lui est parvenue qu’à ce moment-là. L’entraîneur français a alors remercié son interlocuteur d’un ton grave, avant de le toiser sévèrement en se levant.

Au Congo, Desabre est pour l’instant en pleine gloire. Le pays était longtemps en passe de remporter une victoire sensationnelle face à l’Angleterre, qui ne s’est imposée qu’au cours du dernier quart d’heure grâce à un doublé de Harry Kane.

Desabre a mené la RD Congo à la Coupe du monde pour la première fois depuis 1974 (à l’époque encore sous le nom de Zaïre). En 2026, le Congo a inscrit son premier but en Coupe du monde, remporté sa première victoire dans cette compétition et s’est qualifié pour la première fois pour les huitièmes de finale.