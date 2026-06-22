Le sélectionneur de la Nouvelle-Zélande constate : « L’état d’esprit de l’Égypte a changé… Et je revois le but de Salah comme s’il y a dix ans. »

Darren Bazley, le sélectionneur néo-zélandais, a exprimé sa vive déception après la seconde période « bien trop timide » de son équipe face à l’Égypte, lors de la 2^e journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Les Kiwis menaient pourtant 1-0 jusqu’à la 58^e minute, avant que Mostafa Ziko n’égalise pour les Pharaons, puis que Mohamed Salah et Mahmoud Trezeguet ne doublent et ne triplent la marque.

L’Égypte, qui avait partagé les points avec la Belgique (1-1) lors de la première journée, prend la tête du groupe 7 avec 4 unités, tandis que la Nouvelle-Zélande pointe à la dernière place avec un seul point.

« C’est frustrant », a réagi Bazley, dans des propos rapportés par Reuters. « Nous avons bien joué en première mi-temps, nous avons marqué un superbe but et nous nous sommes créés beaucoup d’occasions. »

« Nous avons dominé la possession une grande partie de la première période et nous nous sentions à l’aise. Nous n’avons pas été mis en danger. »

« Nous avons pourtant fait le point à la mi-temps sur ce que nous devions ajuster, mais au retour des vestiaires nous n’avons pas réussi à retrouver notre rythme ni notre niveau du premier acte », a-t-il poursuivi.

« L’Égypte a entamé la seconde période avec un mental totalement différent et a nettement accéléré le tempo. Je pense qu’ils ont réalisé une bonne deuxième mi-temps, mais c’est frustrant de finir par perdre le match. C’est peut-être nous qui aurions pu faire la fête sur la pelouse à la fin », a-t-il regretté.

Il a ajouté : « Ils comptent dans leurs rangs des joueurs exceptionnels et Salah a inscrit un but que je l’ai vu marquer des dizaines de fois au cours de la dernière décennie : une incursion vers l’intérieur conclue d’une frappe du gauche. Mais, dans l’ensemble, je pense que nous avons bien défendu face à des joueurs de ce calibre pendant une grande partie de la rencontre. »