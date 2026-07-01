Le sélectionneur de la Norvège clarifie la vérité sur son message provocateur adressé à Ancelotti

L'entraîneur norvégien Ståle Solbakken a clarifié sa position : la déclaration diffusée avant le huitième de finale de la Coupe du monde, et reprise par le technicien brésilien Carlo Ancelotti, ne visait pas à provoquer.

Une vidéo diffusée par la Fédération norvégienne de football le montrait haranguant ses joueurs après la victoire 2-1 contre la Côte d’Ivoire, et concluant son discours par : « Attends, Carlo Ancelotti, on arrive ! ». La séquence a aussitôt déclenché une vive polémique, certains y voyant une provocation à l’égard du technicien italien avant le choc très attendu.

Mercredi, en conférence de presse, il a rapidement clarifié les choses : « Ce n’était absolument pas une provocation. Ancelotti est peut-être le plus grand entraîneur de l’histoire du football européen, au même titre que Guardiola, Mourinho et un ou deux autres d’un point de vue historique. Je lui voue le plus grand respect. »

Il rappelle avoir croisé l’Italien à plusieurs reprises, notamment en Ligue des champions quand il dirigeait Copenhague face à Chelsea puis le Real Madrid.

Il a ajouté : « C’est une personne formidable, dotée d’un grand sens de l’humour, et nous leur portons, ainsi qu’au Brésil, tout notre respect. Je pense donc qu’ils peuvent voir le côté drôle de la chose, ce n’était pas une analyse approfondie. »

Interrogé sur ses souvenirs de la victoire norvégienne face au Brésil lors de la phase de groupes de la Coupe du monde 1998, alors qu’il était encore joueur, Solbakken a conclu : « Cela remonte à si longtemps que cela n’aura aucune incidence sur le match de dimanche. Nous avons un immense respect pour ce que le Brésil a accompli et pour ce qu’il représente dans le monde du football. »